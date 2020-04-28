ЦБ: Треть банковских кредитов приходится на наиболее уязвимых заемщиков

Набиуллина 17 апреля заявила, что банковский кризис в России в текущих условиях невозможен. По ее словам, ситуация существенно отличается от кризисов 2008 и 2014 гг., так как банки обладают реальным запасом капитала и ликвидности, также им делаются регуляторные послабления, «чтобы, несмотря на свои запасы, буферы, накопить капитал, банки могли эти убытки растянуть во времени». По словам Набиуллиной, буфер капитала сейчас у банков составляет около 5 трлн руб.