ЦБ: Треть банковских кредитов приходится на наиболее уязвимых заемщиков
Примерно треть кредитного портфеля российских банков, или около 19 трлн руб., приходится на наиболее уязвимых заемщиков, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время совещания по вопросам банковской деятельности в Госдуме, говорится в сообщении ЦБ.
По словам Набиуллиной, сейчас наиболее уязвимые заемщики, чьи доходы сильно упали, – это люди (по оценке ЦБ, это более половины заемщиков банков), большая часть предприятий малого и среднего бизнеса, а также компании пострадавших от пандемии отраслей. ЦБ ожидает роста просрочки и объема проблемных кредитов, отметила председатель ЦБ. Она добавила, что большой объем кредитов реструктурируют в рамках предусмотренных законом каникул, предложений президента и собственных программ банков.
В середине апреля ЦБ решил распространить регуляторные послабления по резервам для реструктурируемых кредитов на все секторы экономики, а не только на пострадавшие. Банки смогут не ухудшать финансовое положение заемщика и не формировать дополнительные резервы, если до начала ограничений из-за коронавируса у заемщика было высокое кредитное качество.
Ранее первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов заявил, что российская банковская система осенью может столкнуться с проблемами на фоне ухудшения качества кредитного портфеля: из общего портфеля кредитов юрлицам в 42 трлн руб. почти 16 трлн приходится на прямо пострадавшие секторы.
Набиуллина 17 апреля заявила, что банковский кризис в России в текущих условиях невозможен. По ее словам, ситуация существенно отличается от кризисов 2008 и 2014 гг., так как банки обладают реальным запасом капитала и ликвидности, также им делаются регуляторные послабления, «чтобы, несмотря на свои запасы, буферы, накопить капитал, банки могли эти убытки растянуть во времени». По словам Набиуллиной, буфер капитала сейчас у банков составляет около 5 трлн руб.