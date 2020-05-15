Курс евро впервые с марта опустился ниже 79 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в моменте опустился ниже 79 руб, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в течение дня составило 78,98 руб. (-0,28 руб. по сравнению с предыдущим закрытием торгов). По данным на 11.17 мск., валюта стоит 79.13 руб. Последний раз отметки ниже 79 руб. евро достигал 6 марта, опустившись до 77,51 руб. Доллар к этому времени торговался на уровне 73,19 руб. (-0,29 руб.).