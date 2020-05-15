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Курс евро впервые с марта опустился ниже 79 рублей

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в моменте опустился ниже 79 руб, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в течение дня составило 78,98 руб. (-0,28 руб. по сравнению с предыдущим закрытием торгов). По данным на 11.17 мск., валюта стоит 79.13 руб. Последний раз отметки ниже 79 руб. евро достигал 6 марта, опустившись до 77,51 руб. Доллар к этому времени торговался на уровне 73,19 руб. (-0,29 руб.).

Индекс Мосбиржи в 11.23 мск составлял 2 629,28 пункта (+1,52%), при этом индекс РТС поднялся на 2,52%, до — 1 130,86 пунктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных