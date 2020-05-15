Fitch снизило рейтинг «Юникредита» вслед за рейтингом материнской компании
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг устойчивости АО «Юникредит банк» с BBB до BBB- после аналогичных действий в отношении его материнской компании, итальянской UniCredit S.p.A 12 мая. Прогноз рейтинга обоих банков — «стабильный», говорится в сообщении агентства.
Fitch понизило рейтинги «Юникредит банка», так как считает, что его кредитоспособность вплотную связана с кредитоспособностью его материнской структуры, отмечает агентство.
Краткосрочный РДЭ «Юникредит банка» подтвержден на уровне F3, так же и в национальной валюте. Рейтинг поддержки банка понижен до уровня 3.
«Юникредит» является одним из крупнейших российских банков, входит в группу UniCredit.