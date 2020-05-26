Торговый зал биржи NYSE возобновил работу

Зал был закрыт 20 марта, когда у некоторых трейдеров был обнаружен коронавирус. Среди них Питер Такман (на фото ниже), которого за эмоциональность и яркую внешность очень любят фотографы. «Вирус поразил каждый член моего тела», – рассказал он The Wall Street Journal. После нескольких недель болезни Такман пока не готов выходить на работу, но он поддерживает возвращение своих коллег. «Человеческий элемент в торговом зале и то, что мы предлагаем, бесценны», – говорит он.