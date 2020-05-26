Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Торговый зал биржи NYSE возобновил работу

Ведомости

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) во вторник открыла свой знаменитый торговый зал, работа которого была приостановлена более двух месяцев назад из-за пандемии коронавируса. Однако большинство трейдеров продолжат работать из дома, в здание на Манхэттене пока вернутся лишь около 100 трейдеров и сотрудников биржи, сообщает Reuters.

Они должны соблюдать определенные меры предосторожности, в частности, носить на работе маски и избегать перемещения на общественном транспорте. При входе в здание им будут проверять температуру. В зале размещены емкости с антисептиком, для соблюдения дистанции установлены перегородки из плексигласа. Кроме того, трейдеры должны были подписать бумаги, что не будут подавать на NYSE в суд, если заразятся коронавирусом на работе. Правда, этот момент вызвал некоторые разногласия между NYSE и работодателями трейдеров, отмечает The Wall Street Journal.

/Brendan McDermid / Reuters

Торговый зал NYSE – последняя оставшаяся площадка для физической торговли акциями в США. Другие биржи полностью перешли на электронные торги. Поэтому торговый зал – важная часть бренда NYSE, который помогает бирже привлекать компании для проведения IPO. В день размещения акций руководители компаний традиционно звонят в колокол, объявляя о начале торгов.

Зал был закрыт 20 марта, когда у некоторых трейдеров был обнаружен коронавирус. Среди них Питер Такман (на фото ниже), которого за эмоциональность и яркую внешность очень любят фотографы. «Вирус поразил каждый член моего тела», – рассказал он The Wall Street Journal. После нескольких недель болезни Такман пока не готов выходить на работу, но он поддерживает возвращение своих коллег. «Человеческий элемент в торговом зале и то, что мы предлагаем, бесценны», – говорит он.

/Craig Ruttle / AP

В день открытия зала фондовый рынок начал торги ростом. Индекс S&P 500 прибавил 2% к 18.00 мск, впервые с марта превысив отметку в 3000 пунктов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных