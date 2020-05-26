Торговый зал биржи NYSE возобновил работу
Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) во вторник открыла свой знаменитый торговый зал, работа которого была приостановлена более двух месяцев назад из-за пандемии коронавируса. Однако большинство трейдеров продолжат работать из дома, в здание на Манхэттене пока вернутся лишь около 100 трейдеров и сотрудников биржи, сообщает Reuters.
Они должны соблюдать определенные меры предосторожности, в частности, носить на работе маски и избегать перемещения на общественном транспорте. При входе в здание им будут проверять температуру. В зале размещены емкости с антисептиком, для соблюдения дистанции установлены перегородки из плексигласа. Кроме того, трейдеры должны были подписать бумаги, что не будут подавать на NYSE в суд, если заразятся коронавирусом на работе. Правда, этот момент вызвал некоторые разногласия между NYSE и работодателями трейдеров, отмечает The Wall Street Journal.
Торговый зал NYSE – последняя оставшаяся площадка для физической торговли акциями в США. Другие биржи полностью перешли на электронные торги. Поэтому торговый зал – важная часть бренда NYSE, который помогает бирже привлекать компании для проведения IPO. В день размещения акций руководители компаний традиционно звонят в колокол, объявляя о начале торгов.
Зал был закрыт 20 марта, когда у некоторых трейдеров был обнаружен коронавирус. Среди них Питер Такман (на фото ниже), которого за эмоциональность и яркую внешность очень любят фотографы. «Вирус поразил каждый член моего тела», – рассказал он The Wall Street Journal. После нескольких недель болезни Такман пока не готов выходить на работу, но он поддерживает возвращение своих коллег. «Человеческий элемент в торговом зале и то, что мы предлагаем, бесценны», – говорит он.
В день открытия зала фондовый рынок начал торги ростом. Индекс S&P 500 прибавил 2% к 18.00 мск, впервые с марта превысив отметку в 3000 пунктов.