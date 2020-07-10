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Банки попросили увеличить субсидии на льготную ипотеку

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Ассоциация банков России (АБР) направила в Минфин обращение, в котором просит повысить размер субсидий на выдачу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Об этом сообщил РБК вице-президент АРБ Алексей Войлуков.

По словам Войлукова, сейчас из-за снижения ключевой ставки Банка России, размер компенсации банкам «находится на минимальном уровне». «Программа действует до 1 ноября, до этого срока Центробанк может еще снизить ключевую ставку. Если снизит еще на 1 п.п., банки на программе могут перестать зарабатывать вообще», — сказал Войлуков.

АРБ в своем письме в правительство просит увеличить компенсацию. При ключевой ставке ЦБ в 5,5% банкам компенсировали 2 процентных пункта (п.п), после снижения ставки ЦБ до 4,5 % размер субсидии уменьшился до 1 п.п. Средняя ставка в мае, по данным Центробанка, составила 7,4%. В письме также говорится о необходимости продлить срок действия программы льготного ипотечного кредитования до конца 2020 г.

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Новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% стартовала в апреле. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце июня подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.

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Максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн руб., в остальных регионах – с 3 млн до 6 млн руб. Распространить льготную ипотеку на более дорогое жилье на прошлой неделе предложил президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных