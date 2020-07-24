Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Berkshire Уоррена Баффета вложила в Bank of America $800 миллионов

Ведомости

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $800 млн на этой неделе, сообщает The Financial Times.

По данным газеты, Berkshire приобрела 34 млн акций второго по величине банка США, сам банк оценивается сейчас в $24,1 млрд. Покупка большего количества акций BofA, пишет FT, произошла после того, как Berkshire продала подавляющую часть своей доли в Goldman Sachs в начале 2020 г. и сократила свои позиции в JPMorgan Chase. Кроме того, в первом квартале она несколько сократила свои обязательства перед американскими банками Bancorp и Bank of New York Mellon. Уоррен Баффет купил привилегированные акции BofA с варрантами (ценные бумаги, дающие держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени) сразу после финансового кризиса, вложив тогда в них миллиарды долларов, напомнила FT. В 2017 г. варранты позволили купить 700 млн акций по чуть более чем $7 за акцию, на фондовом рынке в этот период они торговались по $24 за акцию.

Неделей ранее BofA сообщила о чистой прибыли за второй квартал в размере $3,5 млрд, что вдвое меньше уровня 2019 г. года. Прибыль уменьшилась из-за $5 млрд расходов на компенсацию потерь по кредитам, связанных с пандемией коронавируса. Как отмечает издание, резервы банка значительно меньше размеров его баланса, а сам BofA объяснял эту разницу более консервативным, чем у более крупных банков, кредитованием.

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Это примерно 20% ее годовой выручки

Новые покупки акций BofA и поглощение Berkshire бизнеса Dominion Energy по транспортировке природного газа в июле ($ 10 млрд) показывают, что Баффетт наконец-то нашел привлекательные для вложений активы. Berkshire более четырех лет ранее обходилась без крупных приобретений. Инвесторы критиковали относительно медленные темпы заключения сделок Berkshire, поскольку ее денежная масса выросла более чем до $ 137 млрд. На акции финансовых компаний приходится более трети портфеля акций Berkshire в сумме $181 млрд (по итогам первого квартала 2020 г.). Акции Berkshire в этом году упали в цене на 15%, что может стать худшим показателем падения среди компаний S & P 500 за последние 20 лет, отмечает газета.

Баффетт – один из крупнейших в мире инвесторов и председатель Berkshire Hathaway. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2020 г. составляет $72 млрд. Баффетт занимает пятую строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание.

Ранее по теме: Инвестфонд Баффетта приобрел газовые активы Dominion Energy на $9,7 млрд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных