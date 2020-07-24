Berkshire Уоррена Баффета вложила в Bank of America $800 миллионов

По данным газеты, Berkshire приобрела 34 млн акций второго по величине банка США, сам банк оценивается сейчас в $24,1 млрд. Покупка большего количества акций BofA, пишет FT, произошла после того, как Berkshire продала подавляющую часть своей доли в Goldman Sachs в начале 2020 г. и сократила свои позиции в JPMorgan Chase. Кроме того, в первом квартале она несколько сократила свои обязательства перед американскими банками Bancorp и Bank of New York Mellon. Уоррен Баффет купил привилегированные акции BofA с варрантами (ценные бумаги, дающие держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени) сразу после финансового кризиса, вложив тогда в них миллиарды долларов, напомнила FT. В 2017 г. варранты позволили купить 700 млн акций по чуть более чем $7 за акцию, на фондовом рынке в этот период они торговались по $24 за акцию.