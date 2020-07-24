Berkshire Уоррена Баффета вложила в Bank of America $800 миллионов
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $800 млн на этой неделе, сообщает The Financial Times.
По данным газеты, Berkshire приобрела 34 млн акций второго по величине банка США, сам банк оценивается сейчас в $24,1 млрд. Покупка большего количества акций BofA, пишет FT, произошла после того, как Berkshire продала подавляющую часть своей доли в Goldman Sachs в начале 2020 г. и сократила свои позиции в JPMorgan Chase. Кроме того, в первом квартале она несколько сократила свои обязательства перед американскими банками Bancorp и Bank of New York Mellon. Уоррен Баффет купил привилегированные акции BofA с варрантами (ценные бумаги, дающие держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговорённой цене в течение определённого промежутка времени) сразу после финансового кризиса, вложив тогда в них миллиарды долларов, напомнила FT. В 2017 г. варранты позволили купить 700 млн акций по чуть более чем $7 за акцию, на фондовом рынке в этот период они торговались по $24 за акцию.
Неделей ранее BofA сообщила о чистой прибыли за второй квартал в размере $3,5 млрд, что вдвое меньше уровня 2019 г. года. Прибыль уменьшилась из-за $5 млрд расходов на компенсацию потерь по кредитам, связанных с пандемией коронавируса. Как отмечает издание, резервы банка значительно меньше размеров его баланса, а сам BofA объяснял эту разницу более консервативным, чем у более крупных банков, кредитованием.
Новые покупки акций BofA и поглощение Berkshire бизнеса Dominion Energy по транспортировке природного газа в июле ($ 10 млрд) показывают, что Баффетт наконец-то нашел привлекательные для вложений активы. Berkshire более четырех лет ранее обходилась без крупных приобретений. Инвесторы критиковали относительно медленные темпы заключения сделок Berkshire, поскольку ее денежная масса выросла более чем до $ 137 млрд. На акции финансовых компаний приходится более трети портфеля акций Berkshire в сумме $181 млрд (по итогам первого квартала 2020 г.). Акции Berkshire в этом году упали в цене на 15%, что может стать худшим показателем падения среди компаний S & P 500 за последние 20 лет, отмечает газета.
Баффетт – один из крупнейших в мире инвесторов и председатель Berkshire Hathaway. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2020 г. составляет $72 млрд. Баффетт занимает пятую строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание.