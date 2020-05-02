Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

По данным агентства, Баффетт всю жизнь искал высокодоходные активы, но всегда был противником покупать их по «заоблачным» ценам. Так, за I квартал Berkshire нарастила запас наличных на $10 млрд – до рекордных $137 млрд. На покупку ценных бумаг компания потратила всего $3,5 млрд. Операционная прибыль компании выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,9 млрд. Сам Баффетт неоднократно говорил, что операционные результаты отражают итоги работы компании намного лучше, чем финансовые, отмечает The Wall Street Journal.