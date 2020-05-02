Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавируса

Компания Уоррена Баффетта потеряла около $50 млрд из-за коронавирусаЭто примерно 20% ее годовой выручки
Компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в I квартале 2020 г. потеряла $47,9 млрд на фоне пандемии коронавируса, что составляет примерно 20% от общей выручки 2019 г., говорится в сообщении на сайте компании.
Портфель акций компании сократился за квартал на $55,5 млрд. Акции самой Berkshire с начала года упали на 19%. Это хуже результатов индекса S&P 500, который снизился с начала года на 12%, пишет Bloomberg. Больше всего в портфеле компании пострадали акции железнодорожного оператора BNSF, Precision Castpart – производителя продукции для промышленных и энергетических компаний, авиакомпании Boeing, а также обувной и швейный бизнесы, сообщившие о снижении прибыли на 34%.
По данным агентства, Баффетт всю жизнь искал высокодоходные активы, но всегда был противником покупать их по «заоблачным» ценам. Так, за I квартал Berkshire нарастила запас наличных на $10 млрд – до рекордных $137 млрд. На покупку ценных бумаг компания потратила всего $3,5 млрд. Операционная прибыль компании выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $5,9 млрд. Сам Баффетт неоднократно говорил, что операционные результаты отражают итоги работы компании намного лучше, чем финансовые, отмечает The Wall Street Journal.
Баффетт – один из крупнейших в мире инвесторов и председатель Berkshire Hathaway Inc. По оценке Forbes, его совокупное состояние в 2020 г. составляет $72 млрд. Баффетт занимает пятую строчку глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно обновляет издание.