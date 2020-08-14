ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы россиян
Специалисты ВТБ выявили случаи мошенничества, когда клиентам банка обещают в качестве бонуса перечислить 2020 руб. за прохождение опроса о качестве работы офисов и контактного центра. Для получения вознаграждения злоумышленники просят указать в анкете данные с обеих стороны банковской карты, сообщила пресс-служба ВТБ.
«Мы видим, что периодически в социальных сетях появляются фейковые страницы, на которых клиентов призывают пройти опрос о качестве обслуживания в нашем банке и обещают начислить бонусы нашей программы лояльности. Мошенники просят указать данные карты, вводят клиентов в заблуждение и пытаются похитить деньги с их счетов», – заявил руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко. Он призвал клиентов банка «быть бдительными и помнить, что ВТБ никогда не проводит публичные клиентские опросы, в которых нужно указывать данные банковских карт».
В ВТБ отметили, что такой вид мошенничества относится к методу социальной инженерии, когда злоумышленники, используя манипуляцию и психологические уловки, пытаются получить данные клиентов и доступ к их средствам. Более чем 90% попыток мошенничества являются всевозможными формами социальной инженерии, рассказали в ВТБ.