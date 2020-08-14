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ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы россиян

Ведомости

Специалисты ВТБ выявили случаи мошенничества, когда клиентам банка обещают в качестве бонуса перечислить 2020 руб. за прохождение опроса о качестве работы офисов и контактного центра. Для получения вознаграждения злоумышленники просят указать в анкете данные с обеих стороны банковской карты, сообщила пресс-служба ВТБ.

«Мы видим, что периодически в социальных сетях появляются фейковые страницы, на которых клиентов призывают пройти опрос о качестве обслуживания в нашем банке и обещают начислить бонусы нашей программы лояльности. Мошенники просят указать данные карты, вводят клиентов в заблуждение и пытаются похитить деньги с их счетов», – заявил руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко. Он призвал клиентов банка «быть бдительными и помнить, что ВТБ никогда не проводит публичные клиентские опросы, в которых нужно указывать данные банковских карт».

В ВТБ отметили, что такой вид мошенничества относится к методу социальной инженерии, когда злоумышленники, используя манипуляцию и психологические уловки, пытаются получить данные клиентов и доступ к их средствам. Более чем 90% попыток мошенничества являются всевозможными формами социальной инженерии, рассказали в ВТБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных