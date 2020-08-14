ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы россиян

«Мы видим, что периодически в социальных сетях появляются фейковые страницы, на которых клиентов призывают пройти опрос о качестве обслуживания в нашем банке и обещают начислить бонусы нашей программы лояльности. Мошенники просят указать данные карты, вводят клиентов в заблуждение и пытаются похитить деньги с их счетов», – заявил руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ Роман Синенко. Он призвал клиентов банка «быть бдительными и помнить, что ВТБ никогда не проводит публичные клиентские опросы, в которых нужно указывать данные банковских карт».