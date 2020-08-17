Сбербанк откроет офис в Абу-Даби
Сбербанк откроет офис в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби, который будет заниматься сопровождением сделок инвестиционного бизнеса, сообщил журналистам через пресс-службу заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.
«Мы подали документы на регистрацию офиса в Абу-Даби, в ближайшее время ждем решения уполномоченного органа по этому вопросу и хотели бы открыть офис до конца года», – сказал Попов.
Он пояснил, что новый офис будет заниматься сопровождением инвестиционного бизнеса и «реализацией проектов наших клиентов в направлении исламского финансирования, сотрудничая с фондами, банками и компаниями на Ближнем Востоке».