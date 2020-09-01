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Чистая прибыль МКБ в первом полугодии выросла в четыре раза

Ведомости

Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) за шесть месяцев 2020 г. увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,1 млрд руб. Об этом говорится в релизе банка.

Рост прибыли обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов (+44,5% до 27,5 млрд руб.), а также положительным эффектом от операций с ценными бумагами во II квартале 2020 г. Чистая прибыль от операций с ценными бумагами выросла до рекордных для банка 8,6 млрд руб.

Рентабельность собственного капитала выросла более чем втрое ‒ с 2,9% по итогам шести месяцев 2019 г. до 10,5% за соответствующий период 2020 г. Рентабельность активов также увеличилась: с 0,2 до 0,7%. Прибыль на акцию выросла в 10 раз: с 0,02 до 0,25 руб.

Чистые комиссионные доходы банка сократились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ‒ до 4,7 млрд руб., что обусловлено снижением доходов от инкассации, переводов и платежей в связи с общим спадом деловой активности в экономике в период карантина. Соотношение операционных расходов к доходам (CTI) стабилизировалось на уровне 30,8%. Активы показали рост на 13,6% за шесть месяцев 2020 г. и составили 2,8 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных