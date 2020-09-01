Чистая прибыль МКБ в первом полугодии выросла в четыре раза

Чистые комиссионные доходы банка сократились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ‒ до 4,7 млрд руб., что обусловлено снижением доходов от инкассации, переводов и платежей в связи с общим спадом деловой активности в экономике в период карантина. Соотношение операционных расходов к доходам (CTI) стабилизировалось на уровне 30,8%. Активы показали рост на 13,6% за шесть месяцев 2020 г. и составили 2,8 трлн руб.