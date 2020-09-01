Чистая прибыль МКБ в первом полугодии выросла в четыре раза
Чистая прибыль Московского кредитного банка (МКБ) за шесть месяцев 2020 г. увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,1 млрд руб. Об этом говорится в релизе банка.
Рост прибыли обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов (+44,5% до 27,5 млрд руб.), а также положительным эффектом от операций с ценными бумагами во II квартале 2020 г. Чистая прибыль от операций с ценными бумагами выросла до рекордных для банка 8,6 млрд руб.
Рентабельность собственного капитала выросла более чем втрое ‒ с 2,9% по итогам шести месяцев 2019 г. до 10,5% за соответствующий период 2020 г. Рентабельность активов также увеличилась: с 0,2 до 0,7%. Прибыль на акцию выросла в 10 раз: с 0,02 до 0,25 руб.
Чистые комиссионные доходы банка сократились на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ‒ до 4,7 млрд руб., что обусловлено снижением доходов от инкассации, переводов и платежей в связи с общим спадом деловой активности в экономике в период карантина. Соотношение операционных расходов к доходам (CTI) стабилизировалось на уровне 30,8%. Активы показали рост на 13,6% за шесть месяцев 2020 г. и составили 2,8 трлн руб.