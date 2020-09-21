Курс евро превысил 90 рублей

16 сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце 2020 – начале 2021 г. Он отмечал, что на прогнозном горизонте курс будет умеренно ослабляться, однако в реальном эффективном выражении останется стабильным.