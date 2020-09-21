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Курс евро превысил 90 рублей

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Курс евро впервые с 7 сентября превысил порог в 90 руб. По данным Московской биржи на 10:56, стоимость европейской валюты составила 90,08 руб.

Курс доллара при этом впервые с 9 сентября достиг значения в 76,15 руб.

16 сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце 2020 – начале 2021 г. Он отмечал, что на прогнозном горизонте курс будет умеренно ослабляться, однако в реальном эффективном выражении останется стабильным.

При этом в Кремле заявляли, что наблюдаемая волатильность отечественной валюты не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что возможные риски застрахованы экономической политикой, которую проводит правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных