Решетников назвал причину недооцененности рубля

Рубль в настоящее время недооценен из-за повышенной оценки рисков со стороны инвесторов, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства России прогноз социально-экономического развития, проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.