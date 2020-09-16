Решетников назвал причину недооцененности рубля
Рубль в настоящее время недооценен из-за повышенной оценки рисков со стороны инвесторов, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства России прогноз социально-экономического развития, проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.
«Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего ‒ начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться», ‒ сказал глава ведомства.
При этом Решетников подчеркнул, что в реальном эффективном выражении курс рубля останется стабильным. Подобная динамика поддержит конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта, пояснил министр.
По данным Московской биржи на 16.13, доллар торгуется за 74,93 руб., евро ‒ 88,93 руб. Ранее, 7 сентября, стоимость европейской валюты превысила порог в 90 руб. впервые с февраля 2016 г.
При этом в Кремле заявили, что наблюдаемая волатильность отечественной валюты не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что возможные риски застрахованы экономической политикой, которую проводит правительство.