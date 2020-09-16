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Решетников назвал причину недооцененности рубля

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Рубль в настоящее время недооценен из-за повышенной оценки рисков со стороны инвесторов, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства России прогноз социально-экономического развития, проект федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

«Ожидаем возвращения курса рубля к фундаментальным значениям в конце текущего ‒ начале следующего года. Далее на прогнозном горизонте курс рубля будет умеренно ослабляться», ‒ сказал глава ведомства. 

При этом Решетников подчеркнул, что в реальном эффективном выражении курс рубля останется стабильным. Подобная динамика поддержит конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта, пояснил министр. 

По данным Московской биржи на 16.13, доллар торгуется за 74,93 руб., евро ‒ 88,93 руб. Ранее, 7 сентября, стоимость европейской валюты превысила порог в 90 руб. впервые с февраля 2016 г.

При этом в Кремле заявили, что наблюдаемая волатильность отечественной валюты не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что возможные риски застрахованы экономической политикой, которую проводит правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных