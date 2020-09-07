Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года
Стоимость евро в ходе торгов на Мосбирже 7 сентября превысила 90 руб. и составила 90,02 руб. по состоянию на 13:03 по мск, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Аналогичных значений курс в последний раз достигал в феврале 2016 г.
Курс доллара в ходе торгов достиг отметки 76,12 руб., следует из данных Мосбиржи. В последний раз курс доллара находился выше 76 руб. 26 августа.
Стоимость барреля нефти марки Brent на 13:03 по мск составляла $41,92, что на 1,72% ниже, чем в момент открытия. Стоимость WTI также снизилась с момента открытия торгов на 1,89% до $39,02 за баррель.
Индекс РТС на 13:22 по мск снизился на 0,61% до 1212 руб. 61 коп., индекс Мосбиржи, напротив, растет на 0,34% по состоянию на 13:24 по мск – до 2930 руб. 53 коп.