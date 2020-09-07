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Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Ведомости

Стоимость евро в ходе торгов на Мосбирже 7 сентября превысила 90 руб. и составила 90,02 руб. по состоянию на 13:03 по мск, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Аналогичных значений курс в последний раз достигал в феврале 2016 г.

Курс доллара в ходе торгов достиг отметки 76,12 руб., следует из данных Мосбиржи. В последний раз курс доллара находился выше 76 руб. 26 августа.

Стоимость барреля нефти марки Brent на 13:03 по мск составляла $41,92, что на 1,72% ниже, чем в момент открытия. Стоимость WTI также снизилась с момента открытия торгов на 1,89% до $39,02 за баррель.

Индекс РТС на 13:22 по мск снизился на 0,61% до 1212 руб. 61 коп., индекс Мосбиржи, напротив, растет на 0,34% по состоянию на 13:24 по мск – до 2930 руб. 53 коп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных