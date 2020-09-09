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Кремль прокомментировал падение курса рубля

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Наблюдаемая волатильность рубля не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, так как возможные риски застрахованы благодаря проводимой правительством страны экономической политике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Определенная волатильность и раньше имела место, чаще всего практически всегда рубль потом откатывался назад: я имею в виду, рубль потом уже подрастал обратно», – сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, что оказывает на Россию определенное влияние. «Но в целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которые захеджированы от рисков благодаря экономической политике нашего правительства», – резюмировал Песков.

По данным торгов Московской биржи на 14:03, курс доллара достиг отметки 75,87 руб., а евро – 89,19 руб. 7 сентября стоимость европейской валюты впервые с февраля 2016 г. превысила значение 90 руб., но затем снизилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных