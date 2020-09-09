Кремль прокомментировал падение курса рубля
Наблюдаемая волатильность рубля не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, так как возможные риски застрахованы благодаря проводимой правительством страны экономической политике, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Определенная волатильность и раньше имела место, чаще всего практически всегда рубль потом откатывался назад: я имею в виду, рубль потом уже подрастал обратно», – сказал чиновник.
Он отметил, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, что оказывает на Россию определенное влияние. «Но в целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которые захеджированы от рисков благодаря экономической политике нашего правительства», – резюмировал Песков.
По данным торгов Московской биржи на 14:03, курс доллара достиг отметки 75,87 руб., а евро – 89,19 руб. 7 сентября стоимость европейской валюты впервые с февраля 2016 г. превысила значение 90 руб., но затем снизилась.