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Вкладчики «Сбера» забрали с депозитов в сентябре более $440 млн

Ведомости

Вкладчики Сбера» забрали в сентябре с депозитов $441,8 млн, сообщил РБК со ссылкой на оборотную ведомость банка на 1 октября. Средства физических лиц в валюте за отчетный период сократились на $377,2 млн, или на 1,2%, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Отток валюты в сентябре значительно превысил показатели предыдущих месяцев и сопоставим с пиковыми значениями в период пандемии: в апреле 2020 г. срочные валютные вклады клиентов «Сбера» сократились на $298,2 млн, в марте клиенты сняли со счетов $1,39 млрд, отмечает издание.

Старший аналитик рейтингового агентства Егор Лопатин пояснил РБК, что сокращение вкладов в валюте может быть связано с ослаблением рубля. На фоне падения курса рубля россияне перевели валютные вклады в рублевые и получили значительный доход. Аналитик БКФ Осадчий отметил, что отток валюты со счетов клиентов Сбербанка может быть вызван низкими процентными ставками. По данным на сайте банка, физлицами могут открыть в банке только один валютный вклад — депозит «Сохраняй» со ставкой 0,35% годовых.

В середине сентября ЦБ сообщал, что в августе отток валютных вкладов за месяц достиг $405,2 млн. До этого отток валюты с депозитов физлиц в российских банках наблюдался в июне. Тогда с депозитов семи из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц $602,4 млн. В то же время в целом объем средств россиян в иностранной валюте в банках вырос на $593 млн до $89,56 млрд к 1 июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных