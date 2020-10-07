Вкладчики «Сбера» забрали с депозитов в сентябре более $440 млн
Вкладчики Сбера» забрали в сентябре с депозитов $441,8 млн, сообщил РБК со ссылкой на оборотную ведомость банка на 1 октября. Средства физических лиц в валюте за отчетный период сократились на $377,2 млн, или на 1,2%, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Отток валюты в сентябре значительно превысил показатели предыдущих месяцев и сопоставим с пиковыми значениями в период пандемии: в апреле 2020 г. срочные валютные вклады клиентов «Сбера» сократились на $298,2 млн, в марте клиенты сняли со счетов $1,39 млрд, отмечает издание.
Старший аналитик рейтингового агентства Егор Лопатин пояснил РБК, что сокращение вкладов в валюте может быть связано с ослаблением рубля. На фоне падения курса рубля россияне перевели валютные вклады в рублевые и получили значительный доход. Аналитик БКФ Осадчий отметил, что отток валюты со счетов клиентов Сбербанка может быть вызван низкими процентными ставками. По данным на сайте банка, физлицами могут открыть в банке только один валютный вклад — депозит «Сохраняй» со ставкой 0,35% годовых.
В середине сентября ЦБ сообщал, что в августе отток валютных вкладов за месяц достиг $405,2 млн. До этого отток валюты с депозитов физлиц в российских банках наблюдался в июне. Тогда с депозитов семи из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц $602,4 млн. В то же время в целом объем средств россиян в иностранной валюте в банках вырос на $593 млн до $89,56 млрд к 1 июля.