ЦБ рассказал о снижении объема валютных вкладов населения

Последний крупный отток валюты с депозитов физлиц в российских банках наблюдался в июне. Тогда с депозитов семи из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц $602,4 млн. В то же время в целом объем средств россиян в иностранной валюте в банках вырос на $593 млн до $89,56 млрд к 1 июля.