ЦБ рассказал о снижении объема валютных вкладов населения
Жители России в августе вновь стали забирать валюту с банковских депозитов, ее отток за данный период достиг $405,2 млн, следует из отчета Банка России.
На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до $89,2 млрд, уменьшившись на 0,5%. В течение предыдущих трех месяцев валютные депозиты пополнялись: в мае ‒ июле объем вкладов в иностранной валюте увеличился на $1,36 млрд.
Объем рублевых вкладов в августе, наоборот, увеличился на 23,58 млрд руб. до 25,56 трлн руб.
Последний крупный отток валюты с депозитов физлиц в российских банках наблюдался в июне. Тогда с депозитов семи из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц $602,4 млн. В то же время в целом объем средств россиян в иностранной валюте в банках вырос на $593 млн до $89,56 млрд к 1 июля.