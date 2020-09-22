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ЦБ рассказал о снижении объема валютных вкладов населения

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Жители России в августе вновь стали забирать валюту с банковских депозитов, ее отток за данный период достиг $405,2 млн, следует из отчета Банка России.

На 1 сентября объем средств населения на валютных вкладах сократился до $89,2 млрд, уменьшившись на 0,5%. В течение предыдущих трех месяцев валютные депозиты пополнялись: в мае ‒ июле объем вкладов в иностранной валюте увеличился на $1,36 млрд.

Объем рублевых вкладов в августе, наоборот, увеличился на 23,58 млрд руб. до 25,56 трлн руб.

Последний крупный отток валюты с депозитов физлиц в российских банках наблюдался в июне. Тогда с депозитов семи из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц $602,4 млн. В то же время в целом объем средств россиян в иностранной валюте в банках вырос на $593 млн до $89,56 млрд к 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных