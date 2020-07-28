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РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

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Крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов в июне 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 июля. При этом с учетом текущих счетов объем средств россиян в иностранной валюте в банках вырос на $593 млн до $89,56 млрд к 1 июля.

По оценкам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, с депозитов семи из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц $602,4 млн. В частности, со счетов ВТБ $470,9 млн, Райффайзенбанка – $55,9 млн, Альфа-банка – $49,1 млн, Московского кредитного банка – $26,7 млн, Росбанка – $23,8 млн, «Юникредита» – $18,4 млн, «Открытия» – $13,7 млн.

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.

Банки перед кризисом запаслись наличной валютой

За месяц они ввезли более $6 млрд наличными – рекорд с 2014 г.

Как пояснила старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова, основной причиной оттока средств с валютных депозитов является низкая доходность. Она отметила, что предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам «практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных