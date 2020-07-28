РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Крупнейшие российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов в июне 2020 г., сообщает РБК со ссылкой на отчетность кредитных организаций на 1 июля. При этом с учетом текущих счетов объем средств россиян в иностранной валюте в банках вырос на $593 млн до $89,56 млрд к 1 июля.