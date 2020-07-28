РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
По оценкам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, с депозитов семи из 11 крупнейших российских банков вкладчики забрали за месяц $602,4 млн. В частности, со счетов ВТБ $470,9 млн, Райффайзенбанка – $55,9 млн, Альфа-банка – $49,1 млн, Московского кредитного банка – $26,7 млн, Росбанка – $23,8 млн, «Юникредита» – $18,4 млн, «Открытия» – $13,7 млн.
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Как пояснила старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова, основной причиной оттока средств с валютных депозитов является низкая доходность. Она отметила, что предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам «практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах».