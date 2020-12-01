Россияне в октябре пропустили платежи по автокредитам на 638 млн рублей

По данным аналитиков, в октябре ранняя просрочка по другим видам займа снижалась по сравнению с сентябрем: просрочка по кредитным картам снизилась на 16,1%, по ссудам наличными — на 7,2%, по ипотеке — на 8,5%. За октябрь клиенты банков перестали обслуживать кредиты на сумму 5,9 млрд руб. — на 7,7% меньше по сравнению с сентябрем.