Россияне в октябре пропустили платежи по автокредитам на 638 млн рублей
Россияне в октябре 2020 г. пропустили платежи по автокредитам на сумму 638 млн руб., объем ранней просроченной задолженности — до 30 дней — вырос на 10,6% по сравнению с сентябрем, сообщил РБК со ссылкой на совместное исследование бюро «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Это вторая волна роста просрочки в сегменте автокредитования, говорится в исследовании. Подобный объем неплатежей — 672,1 млн руб. — был зарегистрирован в России в мае после самоизоляции. Однако количество договоров, которые в октябре вышли в просрочку, пока гораздо меньше майских показателей — 28,7 тыс. против 37,6 тыс.
По данным аналитиков, в октябре ранняя просрочка по другим видам займа снижалась по сравнению с сентябрем: просрочка по кредитным картам снизилась на 16,1%, по ссудам наличными — на 7,2%, по ипотеке — на 8,5%. За октябрь клиенты банков перестали обслуживать кредиты на сумму 5,9 млрд руб. — на 7,7% меньше по сравнению с сентябрем.
В статистике бюро «Эквифакс» говорится, что в октябре автокредитный портфель банков увеличился на 0,3% до 868 млрд руб. Объем проблемной задолженности — более 90 дней — снизился в октябре на 1,2% — до 57,7 млрд руб.
Гендиректор бюро Олег Лагуткин отметил, что в среднем 20,2% кредитов переходят из категории ранней просрочки — до 30 дней — в следующую категорию — от 30 до 60 дней. «Скорее всего, к концу текущего года объем всей просроченной задолженности по автокредитам снизится, в том числе за счет продажи и списания банками проблемных долгов», — сказал он.