Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Россияне в октябре пропустили платежи по автокредитам на 638 млн рублей

Ведомости

Россияне в октябре 2020 г. пропустили платежи по автокредитам на сумму 638 млн руб., объем ранней просроченной задолженности — до 30 дней — вырос на 10,6% по сравнению с сентябрем, сообщил РБК со ссылкой на совместное исследование бюро «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Это вторая волна роста просрочки в сегменте автокредитования, говорится в исследовании. Подобный объем неплатежей — 672,1 млн руб. — был зарегистрирован в России в мае после самоизоляции. Однако количество договоров, которые в октябре вышли в просрочку, пока гораздо меньше майских показателей — 28,7 тыс. против 37,6 тыс.

По данным аналитиков, в октябре ранняя просрочка по другим видам займа снижалась по сравнению с сентябрем: просрочка по кредитным картам снизилась на 16,1%, по ссудам наличными — на 7,2%, по ипотеке — на 8,5%. За октябрь клиенты банков перестали обслуживать кредиты на сумму 5,9 млрд руб. — на 7,7% меньше по сравнению с сентябрем. 

В статистике бюро «Эквифакс» говорится, что в октябре автокредитный портфель банков увеличился на 0,3% до 868 млрд руб. Объем проблемной задолженности — более 90 дней — снизился в октябре на 1,2% — до 57,7 млрд руб.

Гендиректор бюро Олег Лагуткин отметил, что в среднем 20,2% кредитов переходят из категории ранней просрочки — до 30 дней — в следующую категорию — от 30 до 60 дней. «Скорее всего, к концу текущего года объем всей просроченной задолженности по автокредитам снизится, в том числе за счет продажи и списания банками проблемных долгов», — сказал он.

Ранее по теме: Ослабление рубля стимулирует покупки автомобилей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных