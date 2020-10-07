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Ослабление рубля стимулирует покупки автомобилей

Россияне снова пришли за автокредитами
Михаил Сидоров
Андрей Гордеев / Ведомости

В августе 2020 г. средний размер автокредита составил 852 600 руб. – на 9,9% больше, чем в августе 2019 г., сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Примечательно, что в апреле нынешнего года средний чек автокредита сократился до 700 300 руб., что на 17,7% меньше мартовского значения. Таким образом, с мая по август этот показатель не только отыграл карантинное падение, но и приблизился к рекордному уровню прошлогоднего декабря – 862 000 руб.

Наибольшие значения среднего размера автокредита в августе были зафиксированы в Москве (1 297 000 руб.) и Подмосковье (1 055 300 руб.), а также в Санкт-Петербурге (1 034 500 руб.), Ленинградской области (962 100 руб.) и Краснодарском крае (945 800 руб.) При этом самый значительный рост среднего размера автокредита с прошлогоднего августа продемонстрировали Кемеровская (+46,7%) и Самарская (+15,9%) области, Москва (+14,0%), а также Воронежская (+13,7%) и Тверская (+12,5%) области.

«После падения выдачи автокредитов в апреле – мае 2020 г. летом началось активное восстановление, обусловленное реализацией отложенного спроса, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако уже в августе выдача автокредитов существенно замедлилась, но все же осталась на достаточно высоком уровне. Вместе с тем, по данным агентства «Автостат», повышение активности на авторынке стимулировали расширение условий госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль», а также ожидание повышения цен на автомобили. На наш взгляд, по мере насыщения отложенного спроса активность на рынке автокредитования будет снижаться».

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Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева связывает рост среднего размера автокредита с ослаблением рубля. «Увеличение размера автокредита вполне объяснимо и может быть связано с вынужденным повышением цен на автомобили у автодилеров даже при невысоком росте продаж, – говорит Караваева. – До конца года можно ожидать дальнейшего роста среднего размера автокредита на фоне волатильности курса рубля».

При этом Ксения Якушкина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», считает, что отложенный спрос в большей степени затронул не премиальный, а массовый сегмент. Тем не менее часть потенциальных покупателей, на ее взгляд, «вполне может ожидать роста цен к концу года и стремиться купить автомобиль сейчас, взяв большую сумму в кредит, тем более что ставки на кредиты находятся на низком уровне».

По мнению Валерия Пивня, директора группы финансовых инструментов Аналитического кредитного рейтингового агентства, вполне возможно, что сегодня люди смотрят с большей уверенностью в будущее, чем это было во время карантина, что и сказалось на среднем чеке. Но в то же время добавляет, что «некоторую роль здесь сыграло и снижение ставок».

«В целом размер кредита может быть связан с уровнем потребительской уверенности, – говорит Пивень. – Вполне логичным можно считать и тот факт, что активность заемщиков восстановилась по мере снятия карантинных мер. Однако фактором может являться и произошедшая девальвация».

На взгляд Алексея Волостнова, партнера компании «НЭО Центр», повышение среднего размера автокредита говорит о том, что «решение о покупке принимают более состоятельные потребители, которые рассматривают покупку автомобилей высоких ценовых сегментов. Это часть аудитории, которая меньше пострадала от последствий пандемии и обладает возможностью совершать дорогие покупки». До конца года, по его прогнозу, рынок ожидает еще один спад, а восстановление спроса можно ожидать не раньше II квартала 2021 г. «Вряд ли автодилеры могут рассчитывать на традиционное предновогоднее повышение уровня продаж, так как этот фактор был частично отыгран в III квартале», – считает эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных