Ослабление рубля стимулирует покупки автомобилей

На взгляд Алексея Волостнова, партнера компании «НЭО Центр», повышение среднего размера автокредита говорит о том, что «решение о покупке принимают более состоятельные потребители, которые рассматривают покупку автомобилей высоких ценовых сегментов. Это часть аудитории, которая меньше пострадала от последствий пандемии и обладает возможностью совершать дорогие покупки». До конца года, по его прогнозу, рынок ожидает еще один спад, а восстановление спроса можно ожидать не раньше II квартала 2021 г. «Вряд ли автодилеры могут рассчитывать на традиционное предновогоднее повышение уровня продаж, так как этот фактор был частично отыгран в III квартале», – считает эксперт.