Ослабление рубля стимулирует покупки автомобилей

Ослабление рубля стимулирует покупки автомобилейРоссияне снова пришли за автокредитами
В августе 2020 г. средний размер автокредита составил 852 600 руб. – на 9,9% больше, чем в августе 2019 г., сообщают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Примечательно, что в апреле нынешнего года средний чек автокредита сократился до 700 300 руб., что на 17,7% меньше мартовского значения. Таким образом, с мая по август этот показатель не только отыграл карантинное падение, но и приблизился к рекордному уровню прошлогоднего декабря – 862 000 руб.
Наибольшие значения среднего размера автокредита в августе были зафиксированы в Москве (1 297 000 руб.) и Подмосковье (1 055 300 руб.), а также в Санкт-Петербурге (1 034 500 руб.), Ленинградской области (962 100 руб.) и Краснодарском крае (945 800 руб.) При этом самый значительный рост среднего размера автокредита с прошлогоднего августа продемонстрировали Кемеровская (+46,7%) и Самарская (+15,9%) области, Москва (+14,0%), а также Воронежская (+13,7%) и Тверская (+12,5%) области.
«После падения выдачи автокредитов в апреле – мае 2020 г. летом началось активное восстановление, обусловленное реализацией отложенного спроса, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако уже в августе выдача автокредитов существенно замедлилась, но все же осталась на достаточно высоком уровне. Вместе с тем, по данным агентства «Автостат», повышение активности на авторынке стимулировали расширение условий госпрограмм «Первый/Семейный автомобиль», а также ожидание повышения цен на автомобили. На наш взгляд, по мере насыщения отложенного спроса активность на рынке автокредитования будет снижаться».
Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева связывает рост среднего размера автокредита с ослаблением рубля. «Увеличение размера автокредита вполне объяснимо и может быть связано с вынужденным повышением цен на автомобили у автодилеров даже при невысоком росте продаж, – говорит Караваева. – До конца года можно ожидать дальнейшего роста среднего размера автокредита на фоне волатильности курса рубля».
При этом Ксения Якушкина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», считает, что отложенный спрос в большей степени затронул не премиальный, а массовый сегмент. Тем не менее часть потенциальных покупателей, на ее взгляд, «вполне может ожидать роста цен к концу года и стремиться купить автомобиль сейчас, взяв большую сумму в кредит, тем более что ставки на кредиты находятся на низком уровне».
По мнению Валерия Пивня, директора группы финансовых инструментов Аналитического кредитного рейтингового агентства, вполне возможно, что сегодня люди смотрят с большей уверенностью в будущее, чем это было во время карантина, что и сказалось на среднем чеке. Но в то же время добавляет, что «некоторую роль здесь сыграло и снижение ставок».
«В целом размер кредита может быть связан с уровнем потребительской уверенности, – говорит Пивень. – Вполне логичным можно считать и тот факт, что активность заемщиков восстановилась по мере снятия карантинных мер. Однако фактором может являться и произошедшая девальвация».
На взгляд Алексея Волостнова, партнера компании «НЭО Центр», повышение среднего размера автокредита говорит о том, что «решение о покупке принимают более состоятельные потребители, которые рассматривают покупку автомобилей высоких ценовых сегментов. Это часть аудитории, которая меньше пострадала от последствий пандемии и обладает возможностью совершать дорогие покупки». До конца года, по его прогнозу, рынок ожидает еще один спад, а восстановление спроса можно ожидать не раньше II квартала 2021 г. «Вряд ли автодилеры могут рассчитывать на традиционное предновогоднее повышение уровня продаж, так как этот фактор был частично отыгран в III квартале», – считает эксперт.