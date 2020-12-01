ВТБ снизил ставку по онлайн-ипотеке
ВТБ с 1 декабря снижает ставку по ипотеке, если кредит оформлен онлайн, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.
«Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п. Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка», — говорится в сообщении. В ВТБ пояснили, что ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% при рефинансировании.
Снижение процентной ставки действует для программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Рефинансирование».
По состоянию на 1 сентября, средневзвешенная ипотечная ставка в России достигла исторического минимума в 7,16%, следует из материалов Банка России. Это произошло в том числе благодаря действию льготной программы под 6,5%. Она позволяет приобрести в ипотеку квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Первоначальный взнос составляет минимум 15%.
Изначально предполагалось, что она будет действовать в стране до 1 ноября текущего года, однако 22 октября правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. После этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает данный шаг, но предупредила, что дальнейшее продление сопряжено с рисками.
Два дня назад Набиуллина вновь высказалась против продления льготной программы. Она пояснила, что на фоне снижения ипотечных ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения. По словам главы ЦБ, это может привести к снижению доступности недвижимости в стране.