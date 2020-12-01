ВТБ снизил ставку по онлайн-ипотеке

«Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п. Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка», — говорится в сообщении. В ВТБ пояснили, что ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% при рефинансировании.