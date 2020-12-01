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ВТБ снизил ставку по онлайн-ипотеке

Ведомости

ВТБ с 1 декабря снижает ставку по ипотеке, если кредит оформлен онлайн, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе банка.

«Клиенты, которые подают заявку через сайт банка, получают скидку в размере 0,3 п.п. Новые условия доступны заемщикам при приобретении квартиры в новостройке, на вторичном рынке и при рефинансировании ипотеки другого банка», — говорится в сообщении. В ВТБ пояснили, что ставка по кредиту составит от 8,1% при покупке квартиры в новостройке или на вторичном рынке и от 8% при рефинансировании.

Снижение процентной ставки действует для программ «Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Строящееся жилье» и «Ипотека. Рефинансирование».

По состоянию на 1 сентября, средневзвешенная ипотечная ставка в России достигла исторического минимума в 7,16%, следует из материалов Банка России. Это произошло в том числе благодаря действию льготной программы под 6,5%. Она позволяет приобрести в ипотеку квартиру в новостройке стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны. Первоначальный взнос составляет минимум 15%.

Изначально предполагалось, что она будет действовать в стране до 1 ноября текущего года, однако 22 октября правительство продлило ее до 1 июля 2021 г. После этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает данный шаг, но предупредила, что дальнейшее продление сопряжено с рисками.

Два дня назад Набиуллина вновь высказалась против продления льготной программы. Она пояснила, что на фоне снижения ипотечных ставок рост цен на жилье в России стал опережать инфляцию и темпы увеличения доходов населения. По словам главы ЦБ, это может привести к снижению доступности недвижимости в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных