ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»

ЦБ обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на деятельность «Кэшбери» осенью 2017 г. Тогда Лях заявил, что это одна из самых крупных финансовых пирамид, обнаруженных регулятором за последние годы. Компания вела свою деятельность практически во всех регионах страны и принесла ущерб на 1-3 млрд руб.