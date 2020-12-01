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ЦБ выявил крупную финансовую пирамиду с менеджерами из «Кэшбери»

Ведомости

Читинский суд заблокировал в социальной сети «ВКонтакте» группу, рекламировавшую выявленную Банком России финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами пирамиды «Кэшбери», рассказал в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Мошенники работали как через соцсети, так и в офлайне — развернули одновременно несколько "консультационных центров" в 16 регионах по привлечению "инвестиций". Причем на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении небезызвестной "Кэшбери"» — заявил он.

По словам Ляха, Antares Limited ведет свою деятельность из-за рубежа. После проведенного расследования ЦБ сообщил о компании с признаками растущей пирамиды прокуратуре.

ЦБ обратился в Генпрокуратуру и МВД с жалобой на деятельность «Кэшбери» осенью 2017 г. Тогда Лях заявил, что это одна из самых крупных финансовых пирамид, обнаруженных регулятором за последние годы. Компания вела свою деятельность практически во всех регионах страны и принесла ущерб на 1-3 млрд руб.

Решение о блокировке двух сайтов «Кэшбери» было принято в ноябре того же года. После этого организация заявила о прекращении своей работы.

Ранее по теме: Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Кэшбери»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных