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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Кэшбери»

Управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда начало блокировать доступ к сайту группы «Кэшбери», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Игоря Сидорцова. По его словам, доступ к сайту группы cashbery.com сейчас ограничен.

Осенью 2017 г. Центробанк пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», – пояснял директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Регулятор оценивал ущерб от деятельности «Кэшбери» в 1–3 млрд руб.

При этом ЦБ не мог самостоятельно остановить работу «Кэшбери», потому что у компании нет лицензии регулятора. В итоге с иском в суд против «Кэшбери» обратилась прокуратура. В ноябре суд Ростова-на-Дону принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери» – кэшбери.рф и cashbery.com. Сама компания отрицала обвинения в создании финансовой пирамиды. Однако в ноябре 2017 г. «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Против компании развернута целая армия журналистов, объяснял владелец платформы Артур Варданян. Он уточнял, что «Кэшбери» погасит свои долги перед клиентами.

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