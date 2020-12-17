ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг
Банк России предлагает дать заемщикам право в течение 14 дней отказаться от дополнительных услуг, приобретенных при оформлении кредита, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе регулятора. Пока законопроект, который закрепил бы такую норму, находится на стадии обсуждения.
«По мнению Банка России, период охлаждения должен составлять 14 дней (срок, аналогичный периоду охлаждения по добровольному страхованию). Деньги за неоказанные услуги должны быть возращены заемщику по первому требованию после получения соответствующего заявления заемщика», — рассказали в ЦБ.
Регулятор отметил, что навязывание клиентам дополнительных услуг при оформлении кредита в последнее время стало довольно распространенной практикой финансовых организаций. Согласно данным ЦБ, в январе-сентябре 2020 г. 9,2% жалоб клиентов на банки по тематике «потребительское кредитование» пришлось на навязывание дополнительных услуг при заключении договора. В сегменте МФО доля таковых меньше — 6,2%. Примечательно, что показатель вырос на 4,5 п.п. по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г.
Банк России напомнил, что по российским законам нельзя навязывать людям приобретение дополнительных товаров и услуг при покупке других. Клиенты имеют право отказаться от этого без потери возможности получить кредит или заем, а также при компенсации исполнителю фактически понесенных расходов.
Сейчас период «охлаждения» в 14 дней действует в сегменте страхования. Клиенты могут отказаться от любой навязанной услуги добровольного страхования, в том числе при потребительском кредитовании, однако при этом кредитор может изменить условия кредитования. Аналогичная норма распространяется на договоры коллективного страхования, когда заемщики присоединяются к договору, заключенному кредитором со страховой компанией.