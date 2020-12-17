ЦБ предложил дать 14 дней на отказ от навязанных при оформлении кредита услуг

Регулятор отметил, что навязывание клиентам дополнительных услуг при оформлении кредита в последнее время стало довольно распространенной практикой финансовых организаций. Согласно данным ЦБ, в январе-сентябре 2020 г. 9,2% жалоб клиентов на банки по тематике «потребительское кредитование» пришлось на навязывание дополнительных услуг при заключении договора. В сегменте МФО доля таковых меньше — 6,2%. Примечательно, что показатель вырос на 4,5 п.п. по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г.