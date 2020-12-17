Банковский сектор впервые за 3 года столкнулся с дефицитом ликвидности

Кроме того, в последние месяцы наблюдался рост объема наличных средств в обращении. ЦБ утверждал, что население забирало средства из банков из-за опасений на фоне коронавируса. В дальнейшем спрос на наличные должен вернуться к уровню до пандемии, однако данный процесс может быть существенно растянут во времени, предупреждал регулятор.