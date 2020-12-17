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Банковский сектор впервые за 3 года столкнулся с дефицитом ликвидности

Ведомости

В российском банковском секторе впервые с 16 августа 2017 г. зафиксирован структурный дефицит ликвидности — ситуация, когда кредитные организации вынуждены занимать средства у Банка России, а не размещать их на депозитах и корсчетах, следует из статистики регулятора.

По состоянию на 17 декабря объем дефицита ликвидности составил 72,3 млрд руб. При этом днем ранее наблюдался профицит в 309,1 млрд руб.

Отток ликвидности в банковском секторе наблюдается прежде всего в связи с проведением операций по счетам бюджетной системы, ранее пояснил ЦБ в информационно-аналитическом комментарии «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Так, для покрытия дефицита бюджета Минфин наращивал размещение ОФЗ на внутреннем рынке. 

Кроме того, в последние месяцы наблюдался рост объема наличных средств в обращении. ЦБ утверждал, что население забирало средства из банков из-за опасений на фоне коронавируса. В дальнейшем спрос на наличные должен вернуться к уровню до пандемии, однако данный процесс может быть существенно растянут во времени, предупреждал регулятор.

В целом ЦБ сохраняет прогноз по структурному профициту ликвидности к концу 2020 г. Он должен составить 1-1,4 трлн руб. Ранее показатель был выше 1 трлн руб. 11 ноября — 2,2 трлн руб.

Ранее по теме: Сбербанк допустил отток 4 трлн рублей из банковского сектора из-за цифрового рубля
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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