Банковский сектор впервые за 3 года столкнулся с дефицитом ликвидности
В российском банковском секторе впервые с 16 августа 2017 г. зафиксирован структурный дефицит ликвидности — ситуация, когда кредитные организации вынуждены занимать средства у Банка России, а не размещать их на депозитах и корсчетах, следует из статистики регулятора.
По состоянию на 17 декабря объем дефицита ликвидности составил 72,3 млрд руб. При этом днем ранее наблюдался профицит в 309,1 млрд руб.
Отток ликвидности в банковском секторе наблюдается прежде всего в связи с проведением операций по счетам бюджетной системы, ранее пояснил ЦБ в информационно-аналитическом комментарии «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». Так, для покрытия дефицита бюджета Минфин наращивал размещение ОФЗ на внутреннем рынке.
Кроме того, в последние месяцы наблюдался рост объема наличных средств в обращении. ЦБ утверждал, что население забирало средства из банков из-за опасений на фоне коронавируса. В дальнейшем спрос на наличные должен вернуться к уровню до пандемии, однако данный процесс может быть существенно растянут во времени, предупреждал регулятор.
В целом ЦБ сохраняет прогноз по структурному профициту ликвидности к концу 2020 г. Он должен составить 1-1,4 трлн руб. Ранее показатель был выше 1 трлн руб. 11 ноября — 2,2 трлн руб.