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Курс евро превысил 91 рубль впервые с начала января

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 91 руб., свидетельствуют данные торгов на 22 января. По состоянию на 13.18 по мск курс поднялся до 91 руб. 07 коп. 

Курс доллара также растет в ходе торгов 22 января. С начала торгов курс американской валюты вырос на 96 коп., по состоянию на 13.20 по курс вырос до 74 руб. 86 коп., следует из данных торгов Мосбиржи. 

22 января стоимость мартовского фьючерса на бирже ICE на нефть марки Brent составляет $55,03, стоимость мартовского фьючерса нефти марки WTI — $52.01. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных