Курс евро превысил 91 рубль впервые с начала января
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 91 руб., свидетельствуют данные торгов на 22 января. По состоянию на 13.18 по мск курс поднялся до 91 руб. 07 коп.
Курс доллара также растет в ходе торгов 22 января. С начала торгов курс американской валюты вырос на 96 коп., по состоянию на 13.20 по курс вырос до 74 руб. 86 коп., следует из данных торгов Мосбиржи.
22 января стоимость мартовского фьючерса на бирже ICE на нефть марки Brent составляет $55,03, стоимость мартовского фьючерса нефти марки WTI — $52.01.