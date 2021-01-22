Газпромбанк почти на 40% увеличил объем выдачи потребкредитов в 2020 году

В целом портфель потребкредитов Газпромбанка увеличился на 46% — до 259 млрд руб. Ипотечный портфель достиг 396 млрд руб., что на 4% больше показателя 2019 г. Отмечается, что в 2020 г. объем выданных банком займов на покупку жилья составил 118 млрд руб., годовой прирост — 13%. Подобную динамику в ГПБ объяснили низкими ставками по кредитам.