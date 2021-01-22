Газпромбанк почти на 40% увеличил объем выдачи потребкредитов в 2020 году
Объем выданных Газмпромбанком в 2020 г. потребительских кредитов составил 205 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее, следует из пресс-релиза кредитной организации.
«Объем выдач потребительских кредитов по сравнению с 2019 годом увеличился на 37%, составив 205 млрд рублей. Средний объем выдач в 2020 году составил 17,1 млрд руб. в месяц по сравнению c 12,5 млрд руб. в 2019 году», — сообщили в банке.
В целом портфель потребкредитов Газпромбанка увеличился на 46% — до 259 млрд руб. Ипотечный портфель достиг 396 млрд руб., что на 4% больше показателя 2019 г. Отмечается, что в 2020 г. объем выданных банком займов на покупку жилья составил 118 млрд руб., годовой прирост — 13%. Подобную динамику в ГПБ объяснили низкими ставками по кредитам.
В целом розничный портфель кредитной организации и портфель средств физических лиц продемонстрировали рост по 17% — до 663 млрд руб. и 770 млрд руб. соответственно. В случае с последним увеличение обусловлено ростом показателей по накопительным счетам — в 4 раза по отношению к 2019 г.
Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в 2020 г. число выданных гражданам потребительских кредитов снизилось более чем на четверть по сравнению с 2019 г. Так, показатель составил 14,57 млн ед. против 19,68 млн ед. годом ранее.