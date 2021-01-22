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Газпромбанк почти на 40% увеличил объем выдачи потребкредитов в 2020 году

Ведомости

Объем выданных Газмпромбанком в 2020 г. потребительских кредитов составил 205 млрд руб., что на 37% больше, чем годом ранее, следует из пресс-релиза кредитной организации. 

«Объем выдач потребительских кредитов по сравнению с 2019 годом увеличился на 37%, составив 205 млрд рублей. Средний объем выдач в 2020 году составил 17,1 млрд руб. в месяц по сравнению c 12,5 млрд руб. в 2019 году», — сообщили в банке.

В целом портфель потребкредитов Газпромбанка увеличился на 46% — до 259 млрд руб. Ипотечный портфель достиг 396 млрд руб., что на 4% больше показателя 2019 г. Отмечается, что в 2020 г. объем выданных банком займов на покупку жилья составил 118 млрд руб., годовой прирост — 13%. Подобную динамику в ГПБ объяснили низкими ставками по кредитам. 

В целом розничный портфель кредитной организации и портфель средств физических лиц продемонстрировали рост по 17% — до 663 млрд руб. и 770 млрд руб. соответственно. В случае с последним увеличение обусловлено ростом показателей по накопительным счетам — в 4 раза по отношению к 2019 г.

Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в 2020 г. число выданных гражданам потребительских кредитов снизилось более чем на четверть по сравнению с 2019 г. Так, показатель составил 14,57 млн ед. против 19,68 млн ед. годом ранее.

Ранее по теме: Объем выдачи потребкредитов в России сократился на четверть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных