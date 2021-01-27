«Открытие Холдинг» подал иск к своей кипрской структуре на 437,3 млрд рублей

«Открытие Холдинг» ранее контролировал банк «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ. В декабре 2018 г. его проблемные долги и непрофильные активы на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст». Через структуру до санации банком владел Вадим Беляев. После санации «Траст» пытается взыскать долги с Беляева и «Открытие Холдинга». Всего «Открытие холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в пять раз больше балансовой стоимости его активов и в девять раз – рыночной, говорилось в заявлении холдинга о банкротстве. «Открытие Холдинг» в феврале 2020 г. года подал заявление о собственном банкротстве.