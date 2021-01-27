«Открытие Холдинг» подал иск к своей кипрской структуре на 437,3 млрд рублей
Бывший основной акционер банка «Открытие» — компания «Открытие холдинг» подала в Арбитражный суд Москвы иск к кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited на 437,3 млрд руб., свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Суть иска не раскрывается, «Ведомости» направили запрос в пресс-службу «Открытие Холдинга».
«Открытие Холдинг» ранее контролировал банк «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ. В декабре 2018 г. его проблемные долги и непрофильные активы на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст». Через структуру до санации банком владел Вадим Беляев. После санации «Траст» пытается взыскать долги с Беляева и «Открытие Холдинга». Всего «Открытие холдинг» должен кредиторам 570 млрд руб. – в пять раз больше балансовой стоимости его активов и в девять раз – рыночной, говорилось в заявлении холдинга о банкротстве. «Открытие Холдинг» в феврале 2020 г. года подал заявление о собственном банкротстве.
Беляев в марте прошлого года снизил долю владения в капитале компании – с 23,7 до 10,8%, ее купил нынешний гендиректор холдинга Павел Федосеев, его доля выросла до 17,8%. Другими бенефициарами холдинга на конец 2019 г. являлись бывший гендиректор «Открытие брокера» Александр Бухарин (19,5%), ВТБ (9,9%), бывший член совета директоров холдинга Рубен Аганбегян (7,9%), ЗПИФ «Стратегические инвестиции» (9,9%), бенефициарами которого в июле 2017 г., как следовало из данных ЦБ, были руководители и совладельцы «Лукойла» Леонид Федун и Вагит Алекперов. Еще 9,9% – у Velinio Holdings Ltd, владельцем которой значится Барбара Панаидес, она в июле 2017 г. держала акции Velinio в пользу трех топ-менеджеров «Открытия» – Дмитрия Ромаева (55,6%), Евгения Данкевича (22,2%) и Алексея Карахана (22,2%), говорилось на сайте ЦБ.
OICL — кипрская структура, связанная с «Открытие Холдингом», пишет РБК. По данным издания, в иске, который «Траст» и «ФК Открытие» подали к Беляеву в Нью-Йорке, OICL указана как одна из компаний, задействованных в выводе активов за периметр группы «Открытие».