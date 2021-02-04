Названы российские регионы, где чаще платили новогодние премии
Новогоднюю премию чаще всего платили в 2020 г. жителям Ямало-Ненецкого АО и Иркутской области, говорится в исследовании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие». В ЯНАО новогодние премии получили 66,7% жителей, в Иркутской области — 53%. В исследовании приняли участие 1500 респондентов, по 50% мужчин и женщин.
По данным исследования, В ЯНАО по 50% получивших премии к Новому году получили до 10 тыс. руб. или 11 тыс.-30 тыс. руб. В Иркутской области 50% получили премию в размере от 11 тыс. до 30 тыс. руб.
Аналитики отметили, что реже всего получали новогодние премии жители Бурятии — 16,5%, Хабаровского края — 15,4%, Пермского края — 15%, Санкт-Петербурга — 14%. В Москве премии перед Новым годом получили 44% работников.
49% опрошенных заявили, что получили около 10 тыс. руб. Премия 34.5% респондентов составила 11 тыс.-30 тыс. руб., 9% — 31 тыс.-50 тыс. руб. 8% респондентов получили больше 50 000 руб. 41% опрошенных получил в 2020 г. такую же премию, как в 2019 году. 30% получили больше в 2020 г., 17% — меньше.
Согласно исследованию, 22% респондентов тратят новогоднюю премию на подарки, 16% — возвращают долги и выплачивают кредиты, 15% опрошенных тратят премию на новогодние развлечения и угощение. Около 10% респондентов заявили, что сберегли премию или купили финансово-страховые продукты.