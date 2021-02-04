Названы российские регионы, где чаще платили новогодние премии

49% опрошенных заявили, что получили около 10 тыс. руб. Премия 34.5% респондентов составила 11 тыс.-30 тыс. руб., 9% — 31 тыс.-50 тыс. руб. 8% респондентов получили больше 50 000 руб. 41% опрошенных получил в 2020 г. такую же премию, как в 2019 году. 30% получили больше в 2020 г., 17% — меньше.