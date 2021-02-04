Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Финансы

Названы российские регионы, где чаще платили новогодние премии

Ведомости

Новогоднюю премию чаще всего платили в 2020 г. жителям Ямало-Ненецкого АО и Иркутской области, говорится в исследовании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие». В ЯНАО новогодние премии получили 66,7% жителей, в Иркутской области — 53%. В исследовании приняли участие 1500 респондентов, по 50% мужчин и женщин.

По данным исследования, В ЯНАО по 50% получивших премии к Новому году получили до 10 тыс. руб. или 11 тыс.-30 тыс. руб. В Иркутской области 50% получили премию в размере от 11 тыс. до 30 тыс. руб.

Аналитики отметили, что реже всего получали новогодние премии жители Бурятии — 16,5%, Хабаровского края — 15,4%, Пермского края — 15%, Санкт-Петербурга — 14%. В Москве премии перед Новым годом получили 44% работников. 

49% опрошенных заявили, что получили около 10 тыс. руб. Премия 34.5% респондентов составила 11 тыс.-30 тыс. руб., 9% — 31 тыс.-50 тыс. руб. 8% респондентов получили больше 50 000 руб. 41% опрошенных получил в 2020 г. такую же премию, как в 2019 году. 30% получили больше в 2020 г., 17% — меньше. 

Согласно исследованию, 22% респондентов тратят новогоднюю премию на подарки, 16% — возвращают долги и выплачивают кредиты, 15% опрошенных тратят премию на новогодние развлечения и угощение. Около 10% респондентов заявили, что сберегли премию или купили финансово-страховые продукты.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных