Банки оценили восстановление расходов иностранцев в России

В Сбербанке рассказали, что траты иностранцев в России в январе 2021 года снизились на 15% год к году. На пике снижения — в апреле прошлого года — показатель снизился на 74%, в марте — на 19%. Представитель Сбербанка добавил, что расходы по картам клиентов из стран СНГ выросли в январе на 88% за счет трат в категории «одежда и обувь». Профессор РЭШ Олег Шибанов пояснил, что иностранцам стало выгодно покупать одежду и обувь в России, потому что курс рубля падал сильнее, чем курсы других валют.