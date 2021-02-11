Банки оценили восстановление расходов иностранцев в России
В Сбербанке рассказали, что траты иностранцев в России в январе 2021 года снизились на 15% год к году. На пике снижения — в апреле прошлого года — показатель снизился на 74%, в марте — на 19%. Представитель Сбербанка добавил, что расходы по картам клиентов из стран СНГ выросли в январе на 88% за счет трат в категории «одежда и обувь». Профессор РЭШ Олег Шибанов пояснил, что иностранцам стало выгодно покупать одежду и обувь в России, потому что курс рубля падал сильнее, чем курсы других валют.
По данным ВТБ, расходы иностранных граждан в январе выросли на 11% в годовом выражении, до 2,4 млрд руб. В «Русском стандарте» отметили, что общая сумма операций по картам иностранцев в России упала на 54% год к году.
В 2020 г. расходы иностранных клиентов в эквайринговой сети Сбербанка упали на 45% в годовом выражении. По данным ВТБ, объем транзакций уменьшился на 18%, до 23,2 млрд руб. в «Русском стандарте» отметили, что общая сумма операций иностранцев в России снизилась на 23%.