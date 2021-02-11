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Банки оценили восстановление расходов иностранцев в России

Ведомости

Расходы иностранцев в России в январе 2021 г. восстанавливаются по сравнению с январем 2020 г., когда пандемия коронавируса шла в Китае, но остальные страны еще не закрывали границы, сообщил РБК со ссылкой на данные российских банков.

В Сбербанке рассказали, что траты иностранцев в России в январе 2021 года снизились на 15% год к году. На пике снижения — в апреле прошлого года — показатель снизился на 74%, в марте — на 19%. Представитель Сбербанка добавил, что расходы по картам клиентов из стран СНГ выросли в январе на 88% за счет трат в категории «одежда и обувь». Профессор РЭШ Олег Шибанов пояснил, что иностранцам стало выгодно покупать одежду и обувь в России, потому что курс рубля падал сильнее, чем курсы других валют.

По данным ВТБ, расходы иностранных граждан в январе выросли на 11% в годовом выражении, до 2,4 млрд руб. В «Русском стандарте» отметили, что общая сумма операций по картам иностранцев в России упала на 54% год к году.

В 2020 г. расходы иностранных клиентов в эквайринговой сети Сбербанка упали на 45% в годовом выражении. По данным ВТБ, объем транзакций уменьшился на 18%, до 23,2 млрд руб. в «Русском стандарте» отметили, что общая сумма операций иностранцев в России снизилась на 23%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных