ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей

СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физлицами по номеру мобильного телефона, однако постепенно функционал сервиса расширяется. С июля прошлого года года через него можно совершать переводы от юрлиц физлицам. Кроме того, в конце сентября СМИ узнали, что банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.