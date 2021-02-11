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ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей

Ведомости

Лимит на объем операций в сутки через Систему быстрых платежей (СБП) должен быть не менее 150 тыс. руб. в день, говорится в проекте указания Центробанка. 

В ЦБ пояснили, что банки должны будут скорректировать свои показатели до 1 октября этого года. «Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан», — говорится в сообщении ЦБ. 

В Сбербанке суточный лимит на переводы в системе составляет 50 тыс. руб. В ВТБ суточный лимит на переводы — 150 тыс. руб., ежемесячный лимит — 2 млн руб. В Промсвязьбанке максимальная сумма одного перевода — 300 тыс. руб.

СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физлицами по номеру мобильного телефона, однако постепенно функционал сервиса расширяется. С июля прошлого года года через него можно совершать переводы от юрлиц физлицам. Кроме того, в конце сентября СМИ узнали, что банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных