ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей
Лимит на объем операций в сутки через Систему быстрых платежей (СБП) должен быть не менее 150 тыс. руб. в день, говорится в проекте указания Центробанка.
В ЦБ пояснили, что банки должны будут скорректировать свои показатели до 1 октября этого года. «Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан», — говорится в сообщении ЦБ.
В Сбербанке суточный лимит на переводы в системе составляет 50 тыс. руб. В ВТБ суточный лимит на переводы — 150 тыс. руб., ежемесячный лимит — 2 млн руб. В Промсвязьбанке максимальная сумма одного перевода — 300 тыс. руб.
СБП была запущена в январе 2019 г. Изначально она позволяла переводить деньги между физлицами по номеру мобильного телефона, однако постепенно функционал сервиса расширяется. С июля прошлого года года через него можно совершать переводы от юрлиц физлицам. Кроме того, в конце сентября СМИ узнали, что банки тестируют услугу выплаты зарплат по номеру телефона через СБП.