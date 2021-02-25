Кассационный суд отказал кредиторам Рустама Тарико во взыскании 3,1 млрд рублей
Арбитражный суд Московского округа, который является кассационной инстанцией, отказал в иске швейцарскому фонду Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха и компании Aleia Trading Inc. к основному владельцу холдинга «Русский стандарт» Рустаму Тарико и всем членам совета директоров банка «Русский стандарт», а также компаний-акционеров банка («Компания «Русский стандарт», «Русский стандарт-инвест»). Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. До этого аналогичные иски отклонила первая и апелляционная инстанции.
Изначально иск был подан фондом Pala Assets на 3,7 млрд руб., однако позже фонд собирался обратиться в суд с заявлением увеличить на 877 млн руб., до 4,5 млрд руб. требования по иску к Тарико. Суть претензий в том, что на заявленную сумму снизилась стоимость заложенных акций банка «Русский стандарт», что, по мнению фонда, принесло ему убытки, поскольку Pala Assets и Aleia Trading являются держателями дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. Позже суд объединил иски Pala Assets и Aleia Trading Inc. в одно дело. Как сказано в определении суда кассационной инстанции, итоговая сумма, взыскиваемая истцами составила 3,1 млрд руб.
Член правления А1 (представляет интересы кредиторов) Кирилл Бабаев пояснил «Ведомостям», что «весь смысл заключения договоров залога заключается в том, чтобы обеспечить исполнение обязательств перед кредиторами — но именно этот довод был судом отклонен». Он отметил, что кредиторы обжалуют это решение в Верховном суде.
Еврооблигации были выпущены под залог акций Russian Standard Ltd. Она зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико. Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон. Эти облигации были выпущены в 2015 г. для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн. Инвесторы тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard. Тогда же они получили заверения, что для спасения банка необходимо списать часть долга и отложить сроки его возврата: выплаты купонов должны были возобновиться сразу после оздоровления финансовых показателей банка.
Компания Тарико предложила держателям евробондов выбор: выкупить бумаги за 25% от номинала либо за 20% и получить право на выплаты, которые будут привязаны к результатам работы банка. Оба варианта выгоднее изъятия залога, убеждал представитель Russian Standard: 49% акций банка стоят $50–70 млн, а 25% от номинала бондов – это $136 млн. Инвесторов эти условия не устроили.
В январе Арбитражный суд Москвы также отказал в иске лондонскому филиалу Citibank о взыскании 49% акций «Русский стандарт» с компаний, принадлежащих Russian Standard Ltd. Рустама Тарико. Citibank выступал истцом, так как является залогодержателем акций и трастовым управляющим. Кредиторы обжалуют эти решения.