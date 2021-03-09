Силуанов допустил сокращение объема заимствований в 2021 году
Министерство финансов может сократить объем заимствований в этом году благодаря тому, что фактическое исполнение федерального бюджета в 2020 г. было лучше, чем ожидалось, что позволило нарастить свободные бюджетные остатки, сообщил журналистам через пресс-службу глава ведомства Антон Силуанов.
В то же время он добавил, что проект бюджета на 2021 г. предполагает повышенный размер дефицита. Его финансирование должно идти за счет государственных заимствований.
«Фактическое исполнение федерального бюджета за прошлый год оказалось лучше ожидаемого. В первую очередь благодаря более динамичному поступлению ненефтегазовых доходов. За счет них значительно увеличились свободные бюджетные остатки. Рост последних позволяет рассмотреть возможность направления этих средств на частичное финансирование расходов, которые идут сверх уровня структурного первичного дефицита в 0,5% ВВП, с одновременным сокращением объема заимствований», — сказал министр.
В то же время, по словам Силуанова, сокращение заимствований позволит скорее «нормализовать бюджетную политику в части ее влияния на долговые рынки». Это, в свою очередь, должно позитивно повлиять на процентные ставки в экономике и поддержать наращивание объема частных инвестиций. Кроме того, долговой рынок будет «спокойно реагировать» на риски введения санкций в отношении России.
Снижение заимствований позволит сохранить уровень госдолга в трехлетней перспективе в пределах 20% ВВП, отметил глава Минфина. Такой уровень поддержит доверие инвесторов, а также поможет «гибко реагировать» на различные риски, включая те, что связаны с пандемией коронавируса, добавил он.
Ранее Силуанов отчитался, что размер дефицита в 2020 г. составил 4,1 трлн руб. или 3,8% ВВП. Планируется, что в этом году он будет на уровне 2,75 трлн руб. или 2,4% ВВП. Падение российской экономики на фоне пандемии в прошлом году составило 3,1%, что оказалось выше прогнозируемого уровня.