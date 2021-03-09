Силуанов допустил сокращение объема заимствований в 2021 году

В то же время, по словам Силуанова, сокращение заимствований позволит скорее «нормализовать бюджетную политику в части ее влияния на долговые рынки». Это, в свою очередь, должно позитивно повлиять на процентные ставки в экономике и поддержать наращивание объема частных инвестиций. Кроме того, долговой рынок будет «спокойно реагировать» на риски введения санкций в отношении России.