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Траты населения на цветы и сладости к 8 марта выросли более чем на четверть

Ведомости

Жители России потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта около 530 млн руб., что на 29% больше, чем годом ранее, следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении «Ведомостей»). 

«В магазинах цветов 6-8 марта россияне оставили около 50 млн рублей — на 48% больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах выросли менее существенно: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено около 480 млн рублей, то есть на 28% больше, чем год назад», — говорится в сообщении банка.

При этом число совершенных транзакций за указанный период возросло на четверть, отметили в ВТБ. За один визит в магазин граждане тратили на цветы около 500 руб., а на сладости — в три раза больше — 1670 руб., выяснили аналитики.

В то же время показатель роста в Москве был выше, чем в среднем по стране — 39%. В целом жители столицы израсходовали на цветы и сладости почти 200 млн руб. Из них на букеты — 15 млн руб., что на 46% больше, чем в 2020 г., а на кондитерские изделия — 180 млн, рост год к году составил 38%.

Ранее в ВТБ посчитали, что объем трат россиян в магазинах, где можно купить подарки к 8 марта, перед праздником вырос на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Граждане купили товары на 1,2 млрд руб., причем больше всего, 300 млн руб., израсходовали на косметику и парфюмерию.

Ранее по теме: Траты россиян на подарки к 8 марта выросли более чем на треть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных