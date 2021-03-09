Траты населения на цветы и сладости к 8 марта выросли более чем на четверть
Жители России потратили на цветы, конфеты и торты к 8 марта около 530 млн руб., что на 29% больше, чем годом ранее, следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«В магазинах цветов 6-8 марта россияне оставили около 50 млн рублей — на 48% больше, чем годом ранее. Траты в кондитерских магазинах выросли менее существенно: за три дня на конфеты и тортики для дам было потрачено около 480 млн рублей, то есть на 28% больше, чем год назад», — говорится в сообщении банка.
При этом число совершенных транзакций за указанный период возросло на четверть, отметили в ВТБ. За один визит в магазин граждане тратили на цветы около 500 руб., а на сладости — в три раза больше — 1670 руб., выяснили аналитики.
В то же время показатель роста в Москве был выше, чем в среднем по стране — 39%. В целом жители столицы израсходовали на цветы и сладости почти 200 млн руб. Из них на букеты — 15 млн руб., что на 46% больше, чем в 2020 г., а на кондитерские изделия — 180 млн, рост год к году составил 38%.
Ранее в ВТБ посчитали, что объем трат россиян в магазинах, где можно купить подарки к 8 марта, перед праздником вырос на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Граждане купили товары на 1,2 млрд руб., причем больше всего, 300 млн руб., израсходовали на косметику и парфюмерию.