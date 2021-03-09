Траты населения на цветы и сладости к 8 марта выросли более чем на четверть

В то же время показатель роста в Москве был выше, чем в среднем по стране — 39%. В целом жители столицы израсходовали на цветы и сладости почти 200 млн руб. Из них на букеты — 15 млн руб., что на 46% больше, чем в 2020 г., а на кондитерские изделия — 180 млн, рост год к году составил 38%.