В России собираются ввести налог на донаты для «трэш-стримеров»

«Трэш-стримы» стали обсуждаться парламентариями в конце прошлого года после смерти девушки во время прямой трансляции видеоблогера Reeflay (Стас Решетняк). Тогда молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время стрим не прерывался. Раменский суд Московской области отправил Решетняка в СИЗО по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).