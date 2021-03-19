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В России собираются ввести налог на донаты для «трэш-стримеров»

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) готовит изменения в закон, позволяющие обложить налогом донаты, которые получают за свою деятельность «трэш-стримеры», сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков по итогам заседания рабочей группы по запрету таких стримов. Участие в заседании приняли представители ФНС и Росфинмониторинга.

«ФНС готовит сейчас предложения по внесению изменений в законодательство, которые позволят отделить такие платежи за просмотр трэш-стримов от пожертвований, которые налогом не облагаются», — сказал сенатор (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, по словам Пушкова, Росфинмониторинг рассматривает вопрос о необходимости для любых стримеров регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. «Это необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — пояснил глава комиссии.

Пушков отметил, что сейчас «трэш-стримеры» получают прибыль именно благодаря подобным платежам. Он обратил внимание на то, что за дополнительную сумму можно заказать стрим с определенным сюжетом. При этом российское законодательство на данный момент не позволяет облагать полученные таким образом доходы налогом.

«Трэш-стримы» стали обсуждаться парламентариями в конце прошлого года после смерти девушки во время прямой трансляции видеоблогера Reeflay (Стас Решетняк). Тогда молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время стрим не прерывался. Раменский суд Московской области отправил Решетняка в СИЗО по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).

В связи с этим 21 января Пушков предложил ввести уголовную ответственность за «трэш-стримы» с наказанием в виде штрафа или лишения свободы сроком до шести лет. Член верхней палаты парламента Ольга Ковитиди, в свою очередь, заявила о необходимости уголовно наказывать тех, кто финансирует «трэш-стримы».

Ранее по теме: В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за «трэш-стримы»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных