В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за «трэш-стримы»
Председатель комиссии Совета Федерации (СФ) по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести уголовную ответственность за треш-стримы с наказанием в виде штрафа или лишения свободы сроком до шести лет. Об этом пишет ТАСС.
Пушков предлагает внести изменения в ст. 282 УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Статью предлагается дополнить пунктом, в котором треш-стримы будут запрещены.
«Такие действия в интернете будут запрещаться, и будет предусмотрено три типа наказания: штраф, общественные работы и лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Естественно, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то этот срок может быть больше», — заявил сенатор. По его словам, законопроект будет направлен на те случаи, когда жертва треш-стрима не заявляет жалобу и говорит о том, что действия были совершены с согласия.
«Мы хотим ввести понятие интернета как общественного пространства, чтобы нормы поведения в интернете были такими же, как в любом общественном пространстве. Человек же не придет со своим напарником в кафе и не сломает ему там руку демонстративно? Он за это будет арестован вне зависимости от того, будет жалоба или нет, его арестуют за нарушение общественного порядка», — добавил Пушков.
Член верхней палаты парламента Ольга Ковитиди, в свою очередь, заявила о необходимости ввести уголовную ответственность для тех, кто финансирует треш-стримы, пишет «РИА Новости».
«Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов — в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия», — сказала она.
В середине декабря член Совета по правам человека при президенте России заявил о том, что необходимо создать киберполицию для отслеживания треш-стримов. Общественное внимание к подобным трансляциям появилось после того, как в ходе стрима видеоблогера Reeflay (Стас Решетняк) 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся с ним в кадре, умерла. Молодой человек попытался привести ее в чувство, плакал и винил в случившемся себя. Он также вызвал полицию и скорую, прибывшие врачи констатировали смерть. Все это время трансляция не прерывалась.
Ранее Раменский суд Московской области отправил Решетняка в СИЗО на два месяца по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет колонии. По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).