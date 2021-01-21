В Совфеде предложили ввести уголовное наказание за «трэш-стримы»

«Такие действия в интернете будут запрещаться, и будет предусмотрено три типа наказания: штраф, общественные работы и лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Естественно, если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то этот срок может быть больше», — заявил сенатор. По его словам, законопроект будет направлен на те случаи, когда жертва треш-стрима не заявляет жалобу и говорит о том, что действия были совершены с согласия.