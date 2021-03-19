Сбербанк направит рекордную долю прибыли на дивиденды

Греф добавил, что пока нельзя сказать, будет ли Сбербанк поддерживать дивиденды на столь высоком уровне в дальнейшем. По словам главы кредитной организации, это будет зависеть от роста кредитного портфеля, уровня достаточности капитала и прочих факторов. В то же время он выразил надежду, что в ближайшие три года банк будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.