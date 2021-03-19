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Сбербанк направит рекордную долю прибыли на дивиденды

Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2020 г. в размере 55,9% от скорректированной чистой прибыли по МСФО или 422,4 млрд руб. (18,7 руб. на одну акцию), сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.

«Сегодня наблюдательный совет поддержал предложение менеджмента компании о выплате дивидендов на уровне прошлого года. В процентном соотношении — 56%. Это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году», — сказал он.

Греф добавил, что пока нельзя сказать, будет ли Сбербанк поддерживать дивиденды на столь высоком уровне в дальнейшем. По словам главы кредитной организации, это будет зависеть от роста кредитного портфеля, уровня достаточности капитала и прочих факторов. В то же время он выразил надежду, что в ближайшие три года банк будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Чистая прибыль Сбербанка в 2020 г. составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше прошлогоднего показателя. Это меньшее падение, чем ожидал Греф, в начале декабря отчитавшийся президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. в связи с пандемией может снизиться на 12-13% год к году и составить более 700 млрд руб. 

В 2019 г. Сбербанк направил на дивиденды половину чистой прибыли — 422,4 млрд руб. Такая сумма стала рекордной за всю историю российских компаний, указывали в банке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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