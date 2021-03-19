Сбербанк направит рекордную долю прибыли на дивиденды
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2020 г. в размере 55,9% от скорректированной чистой прибыли по МСФО или 422,4 млрд руб. (18,7 руб. на одну акцию), сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент, председатель правления кредитной организации Герман Греф.
«Сегодня наблюдательный совет поддержал предложение менеджмента компании о выплате дивидендов на уровне прошлого года. В процентном соотношении — 56%. Это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году», — сказал он.
Греф добавил, что пока нельзя сказать, будет ли Сбербанк поддерживать дивиденды на столь высоком уровне в дальнейшем. По словам главы кредитной организации, это будет зависеть от роста кредитного портфеля, уровня достаточности капитала и прочих факторов. В то же время он выразил надежду, что в ближайшие три года банк будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Чистая прибыль Сбербанка в 2020 г. составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше прошлогоднего показателя. Это меньшее падение, чем ожидал Греф, в начале декабря отчитавшийся президенту России Владимиру Путину, что чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2020 г. в связи с пандемией может снизиться на 12-13% год к году и составить более 700 млрд руб.
В 2019 г. Сбербанк направил на дивиденды половину чистой прибыли — 422,4 млрд руб. Такая сумма стала рекордной за всю историю российских компаний, указывали в банке.