ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»

По данным регулятора, банк занижал величину резервов на возможные потери по ссудной задолженности и совершал сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели. За последний год ЦБ дважды ограничивал привлечение банком средств вкладчиков. По итогам 2020 г. банк получил убыток 3,9 млрд руб. – 57% величины его капитала.