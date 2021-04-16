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ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»

Ведомости

Центробанк отозвал лицензию у «Интерпромбанка», зарегистрированного в Москве. Организация занимала 151 место в банковской системе России, говорится на сайте ЦБ.

По данным регулятора, банк занижал величину резервов на возможные потери по ссудной задолженности и совершал сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели. За последний год ЦБ дважды ограничивал привлечение банком средств вкладчиков. По итогам 2020 г. банк получил убыток 3,9 млрд руб. – 57% величины его капитала.

ЦБ назначил в организацию временную администрацию. Вкладчики банка смогут вернуть 100% остатка средств на своих счетах, но не более 1,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных