ЦБ отозвал лицензию у «Интерпромбанка»
Центробанк отозвал лицензию у «Интерпромбанка», зарегистрированного в Москве. Организация занимала 151 место в банковской системе России, говорится на сайте ЦБ.
По данным регулятора, банк занижал величину резервов на возможные потери по ссудной задолженности и совершал сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели. За последний год ЦБ дважды ограничивал привлечение банком средств вкладчиков. По итогам 2020 г. банк получил убыток 3,9 млрд руб. – 57% величины его капитала.
ЦБ назначил в организацию временную администрацию. Вкладчики банка смогут вернуть 100% остатка средств на своих счетах, но не более 1,4 млн руб.