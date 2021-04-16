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Курс биткойна упал до $61 000 после запрета расчетов криптовалютами в Турции

Ведомости

Курс биткойна упал до $61 000, свидетельствуют данные портала Coinmarketcap, который анализирует сведения с крупнейших криптовалютных бирж. Это произошло на фоне запрета властями Турции расчетов в криптовалютах в стране.

По состоянию на 10:13 мск курс биткойна упал на 3,06% до $61,359. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum также показала падение: ее курс снизился на 2,51% до $2,411. Так рынок отреагировал на решение Центрального банка Турции, который накануне ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг.

«Поставщики платежных услуг не смогут разрабатывать бизнес-модели таким образом, чтобы криптоактивы использовались прямо или косвенно при предоставлении платежных услуг и выпуске электронных денег, и не смогут предоставлять какие-либо услуги, связанные с такими бизнес-моделями», — говорится в сообщении регулятора, опубликованном в официальном правительственном вестнике Турции.

14 апреля курс биткойна впервые в истории превысил $64 000, подорожав с начала года более чем в девять раз.

Криптовалюты начали резкий рост после 8 февраля, когда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд, и с тех пор регулярно ставят рекорды. В целом основные криптовалюты, включая биткойн, начали дорожать с конца октября 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных