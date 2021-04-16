Курс биткойна упал до $61 000 после запрета расчетов криптовалютами в Турции

Криптовалюты начали резкий рост после 8 февраля, когда Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткойна на $1,5 млрд, и с тех пор регулярно ставят рекорды. В целом основные криптовалюты, включая биткойн, начали дорожать с конца октября 2020 г. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 тыс.