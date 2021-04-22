Греф заявил о невозможности экосистем конкурировать с государством

По словам Грефа, в настоящий момент экосистемы являются основным фактором развития экономик почти во всех государств, потому что удельные издержки в экосистемах значительно ниже, в то же время такой подход удобнее для клиентов. Ввиду этого борьбу с экосистемами глава кредитной организации назвал бессмысленной.