Греф заявил о невозможности экосистем конкурировать с государством
Опасения, что крупные экосистемы превращаются в «квазигосударства» и могут влиять на политические, экономические и социальные процессы в стране, являются «очень раздутыми», это «хайп чистой воды», заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По словам Грефа, в настоящий момент экосистемы являются основным фактором развития экономик почти во всех государств, потому что удельные издержки в экосистемах значительно ниже, в то же время такой подход удобнее для клиентов. Ввиду этого борьбу с экосистемами глава кредитной организации назвал бессмысленной.
2 апреля ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию», в котором предложил обсудить подходы к регулированию экосистем. В документе сказано, что отсутствие регулирования экосистем сопряжено с рисками недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточного уровня информационной безопасности и защиты от мошенничества.