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Греф заявил о невозможности экосистем конкурировать с государством

Ведомости

Опасения, что крупные экосистемы превращаются в «квазигосударства» и могут влиять на политические, экономические и социальные процессы в стране, являются «очень раздутыми», это «хайп чистой воды», заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Никогда никакая экосистема не сможет конкурировать с государством. Государство легко расправится с любой экосистемой», — сказал он в интервью РБК.

По словам Грефа, в настоящий момент экосистемы являются основным фактором развития экономик почти во всех государств, потому что удельные издержки в экосистемах значительно ниже, в то же время такой подход удобнее для клиентов. Ввиду этого борьбу с экосистемами глава кредитной организации назвал бессмысленной.

Греф объявил о трансформации Сбербанка в полноценную технологическую компанию под брендом «Сбер» 24 сентября прошлого года. Банк России счел кредитную организацию одной из крупнейших российских экосистем наряду с «Тинькоффом», ВТБ, «Яндексом», Mail.ru Group и МТС.

2 апреля ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций «Экосистемы: подходы к регулированию», в котором предложил обсудить подходы к регулированию экосистем. В документе сказано, что отсутствие регулирования экосистем сопряжено с рисками недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточного уровня информационной безопасности и защиты от мошенничества.

Ранее по теме: ЦБ займется регулированием экосистем
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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