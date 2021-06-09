Банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за границы
Принятие закона о контроле за переводами для нежелательных НКО и из недружественных стран приведет к росту издержек банков, такой закон труднореализуем технически. Об этом говорится в обращениях Национального совета финансового рынка (НСФР) и Ассоциации банков России (АБР), которое они направили главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву, передает РБК со ссылкой на документ.
Представители российских банков выступают против законопроекта о противодействии нежелательным организациям, окончательное, третье чтение которого в Госдуме назначено на 9 июня. В обращении НСФР и АБР в правительство подчеркивается, что предлагаемые новые правила контроля потребуют от банков «значительных финансовых расходов».
В частности, отслеживать все операции из-за рубежа им придется практически в ручном режиме, так как выделение «политических» НКО из общей массы некоммерческих структур затруднит работу автоматизированных систем банков. Поэтому необходимо будет на 50% увеличить и штат комплаенс-менеджеров. Банки беспокоит и появление нового типа операций, о которых придется докладывать в Росфинмониторинг, в частности платежей физическим и юридическим лицам на любую сумму из-за границы по закрытому перечню стран.
Участники рынка также просят отложить срок введения новых требований. АБР — на 180 дней с момента вступления закона в силу. НСФР — перенести с 1 октября текущего года на 1 июля будущего.
Законопроект был внесен в Госдуму в мае депутатами из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В первой версии документ не касался изменения антиотмывочного законодательства. Однако впоследствии в него были внесены поправки, которые должны по мысли их авторов упростить причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных, если они оказывали посреднические услуги другим таким организациям. Кроме того, в новой редакции в законопроекте предлагается запрет на участие в работе таких организаций за пределами страны.