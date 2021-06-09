Банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за границы

Законопроект был внесен в Госдуму в мае депутатами из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В первой версии документ не касался изменения антиотмывочного законодательства. Однако впоследствии в него были внесены поправки, которые должны по мысли их авторов упростить причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных, если они оказывали посреднические услуги другим таким организациям. Кроме того, в новой редакции в законопроекте предлагается запрет на участие в работе таких организаций за пределами страны.