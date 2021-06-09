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Банки раскритиковали усиление контроля за переводами денег из-за границы

Ведомости

Принятие закона о контроле за переводами для нежелательных НКО и из недружественных стран приведет к росту издержек банков, такой закон труднореализуем технически. Об этом говорится в обращениях Национального совета финансового рынка (НСФР) и Ассоциации банков России (АБР), которое они направили главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву, передает РБК со ссылкой на документ.

Представители российских банков выступают против законопроекта о противодействии нежелательным организациям, окончательное, третье чтение которого в Госдуме назначено на 9 июня. В обращении НСФР и АБР в правительство подчеркивается, что предлагаемые новые правила контроля потребуют от банков «значительных финансовых расходов».

В частности, отслеживать все операции из-за рубежа им придется практически в ручном режиме, так как выделение «политических» НКО из общей массы некоммерческих структур затруднит работу автоматизированных систем банков. Поэтому необходимо будет на 50% увеличить и штат комплаенс-менеджеров. Банки беспокоит и появление нового типа операций, о которых придется докладывать в Росфинмониторинг, в частности платежей физическим и юридическим лицам на любую сумму из-за границы по закрытому перечню стран.

Участники рынка также просят отложить срок введения новых требований. АБР — на 180 дней с момента вступления закона в силу. НСФР — перенести с 1 октября текущего года на 1 июля будущего.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае депутатами из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В первой версии документ не касался изменения антиотмывочного законодательства. Однако впоследствии в него были внесены поправки, которые должны по мысли их авторов упростить причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных, если они оказывали посреднические услуги другим таким организациям. Кроме того, в новой редакции в законопроекте предлагается запрет на участие в работе таких организаций за пределами страны.

Ранее по теме: Подозрительными будут считаться все переводы НКО и перечисления из-за рубежа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных