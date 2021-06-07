Подозрительными будут считаться все переводы НКО и перечисления из-за рубежа

Судя по тексту поправок, «сами организации и люди не должны будут отчитываться [о транзакциях], но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги», отмечает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Специально установленный Росфинмониторингом перечень иностранных государств, из которых все переводы будут отслеживаться, будет закрытым, т. е. «мы не будем знать, откуда можно получить деньги без отслеживания», подчеркивает она. «А само отслеживание [таких транзакций] закончится, скорее всего, большим количеством нежелательных организаций [из-за выявленной связи с уже действующими нежелательными организациями] и возбуждением дел в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют», – уверена Милославская.