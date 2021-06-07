Подозрительными будут считаться все переводы НКО и перечисления из-за рубежа

Подозрительными будут считаться все переводы НКО и перечисления из-за рубежаГосдума 9 июня одобрит поправки в закон о легализации доходов, полученных преступным путем
9 июня Госдума намерена принять во втором чтении законопроект, который упростит причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных, если они оказывали посреднические услуги другим таким организациям, а также введет запрет на участие в работе таких организаций за пределами России.
Первоначально проект, который предполагает соответствующее изменение закона о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав граждан России, внесла 4 мая группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»).
Во втором чтении инициативу дополнят также поправками в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем: в частности, Росфинмониторингу дадут право отслеживать все переводы НКО, а также любые денежные переводы гражданам и юрлицам из-за границы вне зависимости от их суммы. Соответствующие поправки внесены Пискаревым в комитет по безопасности и 3 июня рекомендованы для принятия палатой во втором чтении.
Пискарев предложил дополнить ст. 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (в статье говорится об «операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю»). Депутат решил убрать нижнюю планку (100 000 руб.), при превышении которой перевод НКО подвергается контролю Росфинмониторинга, а также предложил ввести исключения.
К примеру, операции с денежными средствами и имуществом ТСЖ, садоводческих товариществ, образовательных учреждений, публично-правовых компаний, объединений работодателей и др. проверяться не будут. При этом исключение не сделано для фондов, в том числе благотворительных. Другая поправка указывает, что получение как физическими, так и юрлицами перевода денежных средств в любом объеме подлежит контролю, если средства поступают из иностранного государства, которое внесено в специальный перечень Росфинмониторинга «ограниченного доступа».
В Росфинмониторинге на момент сдачи номера в печать не ответили на запрос «Ведомостей» о том, из каких государств будут отслеживаться переводы. Пискарев отказался от комментариев. Зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что поправки будут «способствовать повышению прозрачности поступления средств». Председатель комитета по финансовому рынку (отвечает за закон о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем) справоросс Анатолий Аксаков сказал «Ведомостям», что его с этими поправками не знакомили, но пообещал до второго чтения оценить, насколько широкий круг лиц она оценит.
Согласно поправкам Пискарева, закон в случае его принятия вступит в силу с 1 октября 2021 г.
Судя по тексту поправок, «сами организации и люди не должны будут отчитываться [о транзакциях], но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги», отмечает глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Специально установленный Росфинмониторингом перечень иностранных государств, из которых все переводы будут отслеживаться, будет закрытым, т. е. «мы не будем знать, откуда можно получить деньги без отслеживания», подчеркивает она. «А само отслеживание [таких транзакций] закончится, скорее всего, большим количеством нежелательных организаций [из-за выявленной связи с уже действующими нежелательными организациями] и возбуждением дел в отношении россиян, которые с ними взаимодействуют», – уверена Милославская.
«Технология выявления таких организаций и проверка операций зависят в первую очередь от возможностей самих банков [которые выясняют сомнительные транзакции], – говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. – Рутинные операции, такие как проверка вхождения контрагента в черные списки или соответствие операций критериям сомнительности, легко автоматизируются. После выявления сомнительной транзакции может произойти ее блокировка или блокировка счета клиента, а клиент может попасть в черный список». При этом, уверен он, «усиление надзора за финансовыми потоками активизирует использование альтернатив, недоступных для финансового контроля».
В поправках нет исключений в части операций из-за рубежа, которые не будут подвергнуты контролю Росфинмониторинга, а значит, банков. Проверке могут подвергаться, к примеру, переводы родственников, отмечает руководитель практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. То есть всем, кто регулярно получает из-за рубежа денежные средства, необходимо заранее подготовить обоснование источника происхождения денежных средств, причины их получения и предупредить отправителя средств о возможном запросе дополнительных документов на отправляемые им суммы, отмечает она.