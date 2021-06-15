Набиуллина призвала не превращать банковскую тайну в «решето»

«На фоне низких ставок по депозитам это (расширение полномочий прокуроров. — прим. ред.) может дополнительно спровоцировать отток банковских вкладов. Поэтому мы готовы эту тему дальше обсуждать. Но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решето, иначе люди будут уходить из банковских депозитов», — сказала она (цитата по ТАСС).