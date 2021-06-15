Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Финансы

Набиуллина призвала не превращать банковскую тайну в «решето»

Ведомости

Расширение доступа прокуратуры к клиентской информации, на данный момент защищенной законом о банковской тайне, может привести к оттоку депозитов и снижению доверия граждан к банковской системе, чего допустить нельзя, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы, посвященном рассмотрению отчета регулятора за 2020 г.

«На фоне низких ставок по депозитам это (расширение полномочий прокуроров. — прим. ред.) может дополнительно спровоцировать отток банковских вкладов. Поэтому мы готовы эту тему дальше обсуждать. Но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решето, иначе люди будут уходить из банковских депозитов», — сказала она (цитата по ТАСС).

Подобным образом Набиуллина ответила на вопрос одного из депутатов, который указал, что действующее законодательство не позволяет прокурорам в целях борьбы с коррупцией, оттоком капитала из России, противодействия экстремизму и терроризму, а также для защиты вкладчиков и заемщиков получать сведения о справках и счетах банковских клиентов.

Глава ЦБ отметила, что к подобным инициативам нужно подходить очень аккуратно. Это объясняется сильной чувствительностью людей к данным вопросам, пояснила она.

Набиуллина добавила, что сейчас некоторые ведомства имеют доступ к банковской тайне в определенных ситуациях, например, при расследовании уголовного дела. Согласно статье 26 соответствующего закона справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае необходимости могут получать судьи, Счетная палата, налоговики, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, органы принудительного исполнения судебных актов и органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

Ранее по теме: Минюст может получить доступ к информации о банковских операциях НКО

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных