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«Сбер» подключил платежи по QR-коду от ЦБ

Ведомости

Сбербанк присоединился к сервису платежей по QR-коду Системы быстрых платежей с 1 июля, сообщил РБК со ссылкой на представителя банка.

«В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн"», — сообщили в «Сбере».

Также сервис подключила дочерняя компания «Сбера» – платежный сервис ЮMoney. Зампред банка Кирилл Царев рассказал, что ЮMoney запустила C2B-сервис для физических и юридических лиц. Метод оплаты по QR-коду доступен группе торговых точек, чтобы проработать технические процессы, усовершенствовать клиентский опыт и оценить возможности для дальнейшего распространения услуги.

Розничные клиенты «Сбера» смогут сканировать QR-коды в мобильном приложении на кассах магазинов, чтобы оплатить товары, или оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. Клиенты-ретейлеры смогут подключить новый вид платежа через Сбербанк.

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом все операции вне зависимости от населенного пункта отправителя и получателя средств осуществляются без комиссии, если их общая сумма не превышает 100 000 руб. в месяц. Кроме того, в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб. 

Ускорить введение оплаты QR-кодами потребовал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщал «Интерфакс». Системно значимые банки должны подключить такую возможность с 1 октября 2021 г. «Считаю правильным, чтобы крупнейшие из них [банков] сделали это в самое ближайшее время — уже к 1 июля»,— заявил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных