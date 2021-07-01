«Сбер» подключил платежи по QR-коду от ЦБ
«В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн"», — сообщили в «Сбере».
Также сервис подключила дочерняя компания «Сбера» – платежный сервис ЮMoney. Зампред банка Кирилл Царев рассказал, что ЮMoney запустила C2B-сервис для физических и юридических лиц. Метод оплаты по QR-коду доступен группе торговых точек, чтобы проработать технические процессы, усовершенствовать клиентский опыт и оценить возможности для дальнейшего распространения услуги.
Розничные клиенты «Сбера» смогут сканировать QR-коды в мобильном приложении на кассах магазинов, чтобы оплатить товары, или оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. Клиенты-ретейлеры смогут подключить новый вид платежа через Сбербанк.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет физическим лицам в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. При этом все операции вне зависимости от населенного пункта отправителя и получателя средств осуществляются без комиссии, если их общая сумма не превышает 100 000 руб. в месяц. Кроме того, в рамках СБП реализована возможность оплаты товаров, работ и услуг — в том числе с использованием QR-кода, а также получения выплат от компаний. По данным регулятора, с момента запуска системы через нее было переведено более 1 трлн руб.
Ускорить введение оплаты QR-кодами потребовал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщал «Интерфакс». Системно значимые банки должны подключить такую возможность с 1 октября 2021 г. «Считаю правильным, чтобы крупнейшие из них [банков] сделали это в самое ближайшее время — уже к 1 июля»,— заявил Путин.