Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%
Первоначальный взнос по ипотечным программам на покупку готового и строящегося жилья в Сбербанке снижен с 15 до 10%, сообщила пресс-служба кредитной организации.
«Снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки, которая означает, что тысячи клиентов смогут раньше решить давно назревший жилищный вопрос», — заявил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.
Мера касается в том числе лиц, не являющихся зарплатными клиентами Сбербанка. Для получения такой ипотеки они должны подтвердить свою занятость и доход.
Средняя ставка на новостройки в Сбербанке теперь составляет 1,6% в первый год и 8% в дальнейшем. Что касается готовых квартир, то здесь показатель составляет 7,7%.
При этом в Сбербанке заявили о нацеленности на наращивание объемов жилищного кредитования. Ранее кредитная организация сообщила, что в июне ее клиенты получили 96 300 ипотечных кредитов на сумму в 269,5 млрд руб., что вдвое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.