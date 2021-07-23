Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

При этом в Сбербанке заявили о нацеленности на наращивание объемов жилищного кредитования. Ранее кредитная организация сообщила, что в июне ее клиенты получили 96 300 ипотечных кредитов на сумму в 269,5 млрд руб., что вдвое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.