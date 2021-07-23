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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10%

Ведомости

Первоначальный взнос по ипотечным программам на покупку готового и строящегося жилья в Сбербанке снижен с 15 до 10%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«Снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки, которая означает, что тысячи клиентов смогут раньше решить давно назревший жилищный вопрос», — заявил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

Мера касается в том числе лиц, не являющихся зарплатными клиентами Сбербанка. Для получения такой ипотеки они должны подтвердить свою занятость и доход.

Средняя ставка на новостройки в Сбербанке теперь составляет 1,6% в первый год и 8% в дальнейшем. Что касается готовых квартир, то здесь показатель составляет 7,7%. 

При этом в Сбербанке заявили о нацеленности на наращивание объемов жилищного кредитования. Ранее кредитная организация сообщила, что в июне ее клиенты получили  96 300 ипотечных кредитов на сумму в 269,5 млрд руб., что вдвое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Ранее по теме: Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных