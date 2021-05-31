Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке
После того, как на заседании 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых — нижнего порога нейтрального уровня — кредитные организации стали увеличивать ипотечные ставки. Так, по состоянию на 28 мая средневзвешенная ставка на новостройки в топ-15 банков составила 8,11% годовых, на вторичное жилье — 8,35%, а ставка рефинансирования достигла 8,02%, следует из обзора института развития «Дом.РФ».
Таким образом, по сравнению со значениями на 23 апреля ставка на новостройки увеличилась на 0,24 п.п., «вторичку» — 0,3 п.п., рефинансирование — 0,1 п.п. До того, как ЦБ поднял ключевую ставку, показатели составляли 7,87%, 8,05% и 7,92% соответственно, следует из данных «Дом.РФ».
Альфа-банк в мае на 0,3 п.п. — до 8,29% годовых — повысил ставку рефинансирования. Ставки на новостройки и готовое жилье составили на 28 мая 8,29% и 8,49% соответственно.
Банк «Открытие» в течение мая на повысил ставки на новостройки и готовое жилье на 0,4 п.п. — они составили 7,9% и 8% соответственно. Ставка рефинансирования увеличилась аналогично и составила 7,9% годовых.
Газпромбанк увеличил ставки по всем указанным программам на 0,5 п.п. Теперь они равны 9,5% на новостройки и «вторичку» и 8,8% на программы рефинансирования.
Банк «Санкт-Петербург» увеличил ставки на готовое и строящееся жилье на 0,71 п.п. Теперь они составляют 9,2% и 9,1% соответственно.
С июля прошлого года ключевая ставка в России находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. ЦБ понизил ее до такого значения, чтобы стимулировать спрос в экономике на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Однако в конце 2020 г. потребительский спрос в стране стал восстанавливаться, а инфляция — ускоряться. Уже в январе она впервые с первой половины 2019 г. преодолела порог в 5% при цели в 4%. В связи с этим на заседании 19 марта ЦБ впервые с конца 2018 г. увеличил ключевую ставку — на 0,25 п.п., а 23 апреля — еще на 0,5 п.п. Свое решение ЦБ объяснил смещением баланса рисков в экономике в сторону проинфляционных, а также тем, что восстановление спроса в некоторых секторах опережает возможности наращивания выпуска.