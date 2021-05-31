Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке

С июля прошлого года ключевая ставка в России находилась на исторически минимальном уровне в 4,25% годовых. ЦБ понизил ее до такого значения, чтобы стимулировать спрос в экономике на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Однако в конце 2020 г. потребительский спрос в стране стал восстанавливаться, а инфляция — ускоряться. Уже в январе она впервые с первой половины 2019 г. преодолела порог в 5% при цели в 4%. В связи с этим на заседании 19 марта ЦБ впервые с конца 2018 г. увеличил ключевую ставку — на 0,25 п.п., а 23 апреля — еще на 0,5 п.п. Свое решение ЦБ объяснил смещением баланса рисков в экономике в сторону проинфляционных, а также тем, что восстановление спроса в некоторых секторах опережает возможности наращивания выпуска.