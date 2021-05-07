Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Ранее, 19 марта, ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку — на 0,25 п. п. До этого, с июля 2020 г., она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. На заседании 23 апреля регулятор продолжил разворот к нейтральной денежно-кредитной политике и увеличил показатель сразу на 0,5 п. п. Теперь ключевая ставка находится на нижней границе нейтрального диапазона в 5% годовых.