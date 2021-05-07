Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке на 0,4 п. п., следует из информации на сайте кредитной организации.
Так, ранее приобрести готовое жилье можно было под 7,3% годовых, теперь же — под 7,7%. Увеличилась и ставка на недвижимость в новостройке. Без скидок она достигла 8%.
При этом повышение не коснулось льготной программы, запущенной в апреле 2020 г. и позволяющей приобрести новую недвижимость по фиксированной ставке на весь период кредитования. Здесь показатель сохранился на уровне 5,75% годовых.
В Сбербанке увеличение ставок объяснили повышением ключевой ставки Банка России. «Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», — сказал представитель кредитной организации «Интерфаксу».
Ранее, 19 марта, ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку — на 0,25 п. п. До этого, с июля 2020 г., она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. На заседании 23 апреля регулятор продолжил разворот к нейтральной денежно-кредитной политике и увеличил показатель сразу на 0,5 п. п. Теперь ключевая ставка находится на нижней границе нейтрального диапазона в 5% годовых.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф еще 19 марта заявил, что ставки по кредитам могут вырасти вслед за ключевой. Он предупредил, что Сбербанк допускает повышение в ближайшее время.