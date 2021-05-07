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Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Ведомости

Сбербанк увеличил ставки по ипотеке на 0,4 п. п., следует из информации на сайте кредитной организации.

Так, ранее приобрести готовое жилье можно было под 7,3% годовых, теперь же — под 7,7%. Увеличилась и ставка на недвижимость в новостройке. Без скидок она достигла 8%.

При этом повышение не коснулось льготной программы, запущенной в апреле 2020 г. и позволяющей приобрести новую недвижимость по фиксированной ставке на весь период кредитования. Здесь показатель сохранился на уровне 5,75% годовых.

В Сбербанке увеличение ставок объяснили повышением ключевой ставки Банка России. «Так как два последних месяца повышается ключевая ставка Банка России, Сбербанк принял решение изменить условия по ряду своих продуктов в соответствии с рыночными тенденциями», — сказал представитель кредитной организации «Интерфаксу».

Ранее, 19 марта, ЦБ впервые с декабря 2018 г. повысил ключевую ставку — на 0,25 п. п. До этого, с июля 2020 г., она находилась на минимальном историческом уровне в 4,25% годовых. На заседании 23 апреля регулятор продолжил разворот к нейтральной денежно-кредитной политике и увеличил показатель сразу на 0,5 п. п. Теперь ключевая ставка находится на нижней границе нейтрального диапазона в 5% годовых.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф еще 19 марта заявил, что ставки по кредитам могут вырасти вслед за ключевой. Он предупредил, что Сбербанк допускает повышение в ближайшее время.

Ранее по теме: Греф допустил рост ставок по кредитам после решения ЦБ о ключевой ставке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных