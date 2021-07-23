Банки и магазины Белоруссии обяжут принимать карты «Мир»
Все банки – участники белорусской платежной системы «Белкарт» с 1 января следующего года будут обязаны обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Национального банка республики.
«В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы «Белкарт» и платежной системы «Мир» для банков – участников платежной системы «Белкарт» с 1 января 2022 г. устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания», — говорится в заявлении.
При этом с 2023 г. аналогичная обязанность начнет действовать в отношении банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга. По данным Нацбанка, подобная мера расширит возможности субъектов хозяйствования, имеющих карты «Мир», по реализации их товаров и услуг в Белоруссии через сеть.
По данным на сайте системы «Белкарт», ее карты принимает 96,5% соответствующего оборудования в стране. Ее участниками являются 22 банка из 24 банков в республике.
Ранее, в апреле, российский Центробанк сообщил, что с середине 2022 г. можно будет совершать переводы по номеру мобильного телефона в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП). Это будет первая страна, с которой Россия реализует подобное партнерство.