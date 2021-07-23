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Банки и магазины Белоруссии обяжут принимать карты «Мир»

Ведомости

Все банки – участники белорусской платежной системы «Белкарт» с 1 января следующего года будут обязаны обслуживать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщается на сайте Национального банка республики.

«В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы «Белкарт» и платежной системы «Мир» для банков – участников платежной системы «Белкарт» с 1 января 2022 г. устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания», — говорится в заявлении. 

При этом с 2023 г. аналогичная обязанность начнет действовать в отношении банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга. По данным Нацбанка, подобная мера расширит возможности субъектов хозяйствования, имеющих карты «Мир», по реализации их товаров и услуг в Белоруссии через сеть.

По данным на сайте системы «Белкарт», ее карты принимает 96,5% соответствующего оборудования в стране. Ее участниками являются 22 банка из 24 банков в республике. 

Ранее, в апреле, российский Центробанк сообщил, что с середине 2022 г. можно будет совершать переводы по номеру мобильного телефона в Белоруссию через Систему быстрых платежей (СБП). Это будет первая страна, с которой Россия реализует подобное партнерство. 

Ранее по теме: ЦБ анонсировал возможность переводить деньги через СБП в Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных