Банки и магазины Белоруссии обяжут принимать карты «Мир»

«В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы «Белкарт» и платежной системы «Мир» для банков – участников платежной системы «Белкарт» с 1 января 2022 г. устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек платежной системы «Мир» во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных денежных средств, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания», — говорится в заявлении.