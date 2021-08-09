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Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум

Ведомости

Стоимость обыкновенных акций Сбербанка сегодня повысилась на 1,8% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и к 11:46 мск достигла рекордных за всю историю 325,77 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи.

Затем бумаги кредитной организации стали дешеветь. В 12:05 мск они продавались уже по 324,2 руб. за штуку. Однако это все еще больше предыдущего рекорда, зафиксированного 10 мая. Тогда максимальная стоимость одной обыкновенной акции Сбербанка составила 320,19 руб.

Стоимость привилегированных акций банка также обновила исторический рекорд. К 11:46 мск она составила 300,8 руб. за штуку. Предыдущий максимум был зафиксирован 3 мая — 299,5 руб. К 12:10 привилегированные бумаги компании стоили уже ниже этого уровня — по 299,25 руб. На закрытии предыдущих торгов одна такая акция продавалась за 296,94 руб.

Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие составила 629,8 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Показатель вырос на 119,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г. Рентабельность капитала достигла 25,3%.

Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры кредитной организации одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, Сбербанк предоставляет акционерам рекордные для российского рынка дивиденды второй год подряд. В последующие годы банк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. 

Ранее по теме: Чистая прибыль «Сбера» в первом полугодии выросла более чем вдвое
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных