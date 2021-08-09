Стоимость акций Сбербанка обновила исторический максимум
Стоимость обыкновенных акций Сбербанка сегодня повысилась на 1,8% по сравнению с закрытием предыдущих торгов и к 11:46 мск достигла рекордных за всю историю 325,77 руб. за штуку, следует из данных Московской биржи.
Затем бумаги кредитной организации стали дешеветь. В 12:05 мск они продавались уже по 324,2 руб. за штуку. Однако это все еще больше предыдущего рекорда, зафиксированного 10 мая. Тогда максимальная стоимость одной обыкновенной акции Сбербанка составила 320,19 руб.
Стоимость привилегированных акций банка также обновила исторический рекорд. К 11:46 мск она составила 300,8 руб. за штуку. Предыдущий максимум был зафиксирован 3 мая — 299,5 руб. К 12:10 привилегированные бумаги компании стоили уже ниже этого уровня — по 299,25 руб. На закрытии предыдущих торгов одна такая акция продавалась за 296,94 руб.
Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие составила 629,8 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Показатель вырос на 119,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г. Рентабельность капитала достигла 25,3%.
Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году составила 760,3 млрд руб., что на 10% меньше, чем в 2019 г. Однако даже при снижении показателя в апреле акционеры кредитной организации одобрили решение направить на дивиденды за 2020 г. рекордную сумму в 422,4 млрд руб., что соответствует 56% от чистой прибыли по МСФО. Таким образом, Сбербанк предоставляет акционерам рекордные для российского рынка дивиденды второй год подряд. В последующие годы банк планирует направлять на эти цели не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.