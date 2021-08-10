Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ за полгода составили 29 млрд рублей
Доход бюджета от повышения ставки НДФЛ до 15% для граждан с высоким доходом в первом полугодии составил более 29 млрд руб., сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».
«Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 млрд руб. В целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 млрд руб.» — сказал Егоров. Он напомнил, что эти деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.
Егоров рассказал, что в первом полугодии консолидированный бюджет вырос на 29% по сравнению с 2020 годом, или на 2,9 трлн руб. За полгода в ФНС поступило 12 трлн 816 млрд руб. налогов. По сравнению с 2019 годом показатель вырос более чем на 15%, или на 1 трлн 678 млрд руб.
Закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для определенной категории граждан вступил в силу с 1 января после подписания президентом. Повышенная ставка НДФЛ коснется только доходов, которые превышают 5 млн руб. в год. Доходы от повышения ставки будут направлены в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями.