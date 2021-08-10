Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ за полгода составили 29 млрд рублей

«Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 млрд руб. В целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 млрд руб.» — сказал Егоров. Он напомнил, что эти деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.