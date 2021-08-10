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Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ за полгода составили 29 млрд рублей

Ведомости

Доход бюджета от повышения ставки НДФЛ до 15% для граждан с высоким доходом в первом полугодии составил более 29 млрд руб., сообщил глава ФНС Даниил Егоров в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

«Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 млрд руб. В целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 млрд руб.» — сказал Егоров. Он напомнил, что эти деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Егоров рассказал, что в первом полугодии консолидированный бюджет вырос на 29% по сравнению с 2020 годом, или на 2,9 трлн руб. За полгода в ФНС поступило 12 трлн 816 млрд руб. налогов. По сравнению с 2019 годом показатель вырос более чем на 15%, или на 1 трлн 678 млрд руб.

Закон о повышении ставки НДФЛ до 15% для определенной категории граждан вступил в силу с 1 января после подписания президентом. Повышенная ставка НДФЛ коснется только доходов, которые превышают 5 млн руб. в год. Доходы от повышения ставки будут направлены в фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с редкими заболеваниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных