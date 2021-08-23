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Цена биткойна превысила $50 000 впервые с середины мая

Ведомости

Стоимость биткойна в ходе последних торгов впервые с 15 мая этого года превысила $50 000, следует из данных биржи Binance. За сутки цена валюты увеличилась почти на 2%, и к 8:30 мск она подорожала до $50 399 за штуку.

Стоимость биткойна постепенно растет с 20 июля. До этого — с апреля — она падала. Так, если 14 апреля цена актива достигла рекордных в истории $64 854, то к 22 июня составила $28 805, что стало минимумом с декабря прошлого года.

Рыночная капитализация биткойна составляет $943,6 млрд, следует из данных Coinmarketcap. Это 43,82% от капитализации крипторынка в целом, которая за день увеличилась на 2,14%, достигнув $2,15 трлн.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила высокую волатильность биткойна, предупредив, что его использование сопряжено с рисками. Кроме того, по ее словам, этот актив может активно применяться для разного рода сомнительных операций.

12 августа первый зампред ЦБ Сергей Швецов сравнил покупку биткойна человеком с выходом на минное поле. Он пояснил, что подобная валюта не защищена законодательством России, поэтому, если эти деньги «просто заберут», власти не смогут помочь в возвращении средств.

Ранее по теме: В ЦБ сравнили покупку биткоина с выходом на минное поле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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